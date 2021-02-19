Контроль за использованием дачных участков может усилиться

В скором времени контроль за использованием дачных земель может быть усилен. Так, если дачники начнут использовать свои сотки по нецелевому назначению: например, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных животных, то их могут лишить надела.

Росреестр разработал соответствующие поправки в закон о садоводстве и огородничестве, общественное обсуждение которых завершается 26 февраля.

Как пояснил "РГ" статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, документ позволит урегулировать проблемы, с которыми граждане, председатели товариществ и органы власти наиболее часто обращаются в Росреестр. "Среди них - сложности с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определение размеров взносов членов товарищества, вовлечение "заброшенных" садовых и огородных участков, а также обеспечение кворума при проведении общих собраний членов товарищества", - отметил он. Также планируется существенно расширить полномочия председателя садоводческого или огороднического товариществ. На председателей СНТ и ОНТ хотят возложить обязанность контролировать, как и кем используются (или не используются) дачные участки.

"В случае принятия законопроекта в небольших СНТ председатель сможет по решению общего собрания править единолично. Если количество членов менее 60, правление можно будет не выбирать, а председатель как единоличный исполнительный орган будет выполнять все функции администрации: руководить товариществом, принимать решение о проведении следующего общего собрания, рассматривать заявления дачников, в том числе о приеме в члены товарищества, принимать решение о заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями", - рассказал "РГ" первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, помимо новой функции о приеме в члены товарищества председатель наделяется полномочиями обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении правообладателями участков земельного законодательства: неиспользование участка (брошенные участки) или его использование по нецелевому назначению (наличие коммерческих объектов - гостиниц, автомоек, автосервисов или коммерческая деятельность - разведение птицы, скотины). "Председатель будет выполнять первичные функции должностного лица в части земельного контроля", - подчеркивает Чаплин. По закону за нецелевое использование садоводческих и огороднических земель грозит сначала штраф и требование убрать коммерческую деятельность. Если владелец земли игнорирует это, участок изымут.

В новой редакции закона предлагается дополнить устав обязательными положениями: должны появиться правила определения размера взносов, порядок принятия решений общего собрания с применением цифровых технологий, информация о сайте товарищества.

За нецелевое использование земель грозит сначала штраф

"Практика показала, что цифровые технологии - будущее "дачного парламента" вместо скандалов и склок при очных собраниях. Например, успешно реализованный в 2020 году проект "Цифровые СНТ" помог более 100 товариществам провести голосование онлайн. Новая редакция закона закрепляет возможность принятия решений общих собраний, проводимых в очно-заочной или заочной форме, с применением электронных или иных технических средств", - подчеркивает Чаплин.

В Росреестре отметили, что часто возникают сложности, связанные с оформлением прав садоводческих товариществ на земельные участки общего назначения. Для передачи их в общую долевую собственность владельцев участков необходимо согласие всех садоводов и огородников, много времени и средств на подготовку документов по планировке. За несколько лет действия закона в общую долевую собственность было оформлено всего семь таких участков. Законопроектом предлагается исключить требование согласия всех собственников, ограничившись решением общего собрания. Также не потребуется разработка проекта планировки территории.