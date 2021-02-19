На неделе состоялись первые матчи плей-офф еврокубков. Единственной российской командой, сумевшей добраться до этой стадии, стал "Краснодар". В дебютной встрече 1/16 финала Лиги Европы "быки" уступили на своем поле загребскому "Динамо" со счетом 2:3.

"Краснодар" проиграл впервые за шесть матчей. До того были четыре победы с общим счетом 12:0 и ничья с лондонским "Челси" в Лиге чемпионов. Фото: РИА Новости

Как показал этот поединок, потеря основного вратаря Матвея Сафонова оказалась невосполнимой для краснодарцев. Из-за травмы Сафонова шанс получил Евгений Городов, ошибки которого во многом повлияли на исход игры.

К слову, после матча главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался как на тему отсутствия Сафонова, так и действий Городова. По его словам, не стоит искать одного виноватого в поражении от хорватского клуба.

- Я никогда не оценивал футболистов персонально, не буду делать исключения и сейчас. Нет одного виноватого. Мы все вместе недоработали и несем ответственность, - отметил Мусаев, отвечая на вопрос об оценке действий Городова. - Что касается Сафонова, то ему еще две недели до общей группы. Он много пропустил, нужно набирать форму, потому заявили его за вторую команду. Возможно, какие-то домашние матчи он проведет там, чтобы быстрее войти в ритм.

Краснодарцы дважды отыгрывались по ходу встречи, но хорваты оказались сильнее

Несмотря на домашнее поражение, шансы у "Краснодара" пройти дальше все же есть. Тем более у "быков" есть опыт выхода в следующий раунд после неудачи на своем поле: в 2019 году в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов команда Мусаева проиграла дома "Порту" (0:1), но затем одолела португальцев на их стадионе (3:2) и стала победителем дуэли.

- Нужно менять ментальность, сделать серьезную работу над ошибками. Еще ничего не потеряно. Главное - наша игра. Мы должны улучшить выход из обороны, действовать агрессивнее, надежнее. Конечно, когда ты пропускаешь три дома и уступаешь, твои шансы резко падают. Но пока они есть, будем цепляться за результат, - уверяет Мусаев.

По мнению букмекеров, шансов у "Краснодара" на выход в 1/8 финала маловато. Эксперты принимают ставки на итоговый успех российской команды с расчетом 1 к 5,6, на "Динамо" - 1 к 1,14. Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.

К слову, в Лиге Европы был установлен новый рекорд результативности. В 16 матчах плей-офф было забито 59 мячей, что является максимальным показателем за один вечер стадии на выбывание с момента ребрендинга турнира в сезоне 2009/10.

Напомним результаты остальных игр 1/16 финала Лиги Европы: "Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1, "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4, "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4, "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3, "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4, "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина) - 0:2, "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0, "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1, "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2, "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0, "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2, "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3, "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2, "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) - 2:2, "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 4:2.

Сегодня матчами 1/8 финала Кубка России возобновится внутренний сезон для отечественных клубов. Из всех пар выделяется противостояние принципиальных соперников - "Динамо" и "Спартака".

Классическое столичное дерби было на грани срыва из-за непогоды, но, по всей видимости, поединок состоится. А вот какой матч почти наверняка не будет сыгран, так это матч "Локомотива" с "Тамбовом".

"Железнодорожники" убрали из календаря встречу с тамбовчанами после появления информации о том, что "Тамбов" снялся с нынешнего розыгрыша Кубка.

Напомним, что этот клуб испытывает серьезные финансовые проблемы: долги по зарплатам составляют более 150 миллионов рублей. Чуть ранее стало известно, что команды Премьер-лиги поддержали досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Они будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Остальные пары 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула), ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" - "Ахмат" (Грозный), "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов" (Самара).