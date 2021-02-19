Курьеры Почты России начали доставлять товары на дом по всей стране

Почта России расширила сервис доставки курьерами на дома - теперь российские интернет-магазины могут сдавать посылки по всей России, а курьеры почты доставят ее прямо клиенту.

Ранее это было доступно только в 205 городах, теперь услуга расширена на все российские регионы. Теперь штатные курьеры почты доставляют посылки в более чем 11,3 тыс. населенных пунктов.

Клиенты могут сдавать товары как в отделения почты (более 5 тысяч по всей стране), так и вызывать почтового курьера на дом или на склад - услуга "Курьер онлайн". По ней почта в два раза снизила стоимость возврата посылок, и теперь она составляет 50% от тарифа за прямую доставку. В два раза увеличены допустимые габариты грузов по данной услуге: сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 220 см, а любая из сторон сможет составлять до 150 см в длину. В три раза увеличился размер объявленной ценности для посылки - со 100 до 300 тысяч рублей.

"Еще один очевидный плюс - возможность переадресации и бесплатная повторная попытка вручения заказа. В ближайших планах ряд серьезных улучшений, например, новая система нотификации, интервальная доставка, доставка в тот же день и другие", - рассказал Алексей Скатин, замглавы Почты России.