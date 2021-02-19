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19.02.2021 18:28
Рубрика: Власть

Лавров: Для тех, кто уважает закон, вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт

Текст: Константин Волков
Юридический статус газопровода "Северный поток-2" был изучен профильной службой Еврокомиссии, которая пришла к выводу, что проект начался до того, как были внесены изменения в газовую директиву ЕС. Поэтому вопрос закрыт для всех в Евросоюзе, кто уважает закон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "РБК".

По его словам, "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток - 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Также, напомнил министр, российская сторона полностью выполняет свои обязательства в связи с трубопроводом.

А нынешняя ситуация, по словам Лаврова, "в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, - решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование".

В настоящее время сооружение газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию близится к завершению, уложено уже больше 94 процентов (более 2300 километров из 2460 километров) труб. Осталось уложить 120 километров в территориальных водах Дании и примерно 28 километров - в водах Германии.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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