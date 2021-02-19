Лавров: Для тех, кто уважает закон, вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт

По его словам, "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток - 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека".
Также, напомнил министр, российская сторона полностью выполняет свои обязательства в связи с трубопроводом.
А нынешняя ситуация, по словам Лаврова, "в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, - решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование".
В настоящее время сооружение газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию близится к завершению, уложено уже больше 94 процентов (более 2300 километров из 2460 километров) труб. Осталось уложить 120 километров в территориальных водах Дании и примерно 28 километров - в водах Германии.