Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз воспринимает Россию "как чужака" и что связей между ними почти не осталось.

В частности, Лавров в интервью телеканалу РБК вспомнил высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое тот сделал в мае 2019 года, когда сказал, что "наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу".

"Мы тогда переспросили через его протокольную службу, - напомнил Лавров. - Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака".

Также Лавров сказал, что когда он давал интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, "на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама - правда, про российскую экономику - отношения разорваны в клочья".