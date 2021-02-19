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19.02.2021 21:19
Рубрика: Власть

Лавров призвал сконцентрироваться на равноправном сотрудничестве с ВОЗ

Текст: Константин Волков
В настоящее время главное - сконцентрироваться на равноправном сотрудничестве с ВОЗ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Помимо того, что внутри организации есть попытки "дворцовых переворотов", установления своих порядков, не обязательно опирающихся на консенсус, есть идея вынести главные решения по мировой политике в области здравоохранения за пределы универсальных структур, - отметил Лавров в интервью телеканалу РБК. - Об этой тенденции мы уже много раз говорили: подменить международное право "миропорядком, основанном на правилах". Как выясняется на практике, он предполагает выработку всех решений не в кругу, который имеет универсальное представительство, так как там надо спорить, искать балансы и компромиссы, а в кругу тех, кто с тобой согласен. Потом предъявлять это как истину в последней инстанции и требовать от всех, чтобы эту договоренность соблюдали".

Он привел пример Франции, чтобы пояснить механизм таких действий.

"Это лежит в корне франко-германской инициативы о новом мультилатерализме, некоторых партнерств, создаваемых на Западе в ограниченном составе. Например, французы создали Международное партнерство против безнаказанности использования химического оружия. Под это неуниверсальное, неооновское партнерство ЕС создает так называемый "горизонтальный" режим санкций, которые будут накладываться на тех, на кого покажет пальцем партнерство, созданное Францией. Такой же режим санкций создается по кибербезопасности. Вместо обсуждения в открытом кругу французы продвигают партнерство по защите свободы в киберпространстве. Налицо "правила, на которых будет основан порядок".

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "есть попытки вынести такую же структуру за рамки ВОЗ. Все-таки здоровье людей - сфера, в которой не надо играть в геополитику. Если только за этим не стоит конспирологическая цель сократить население Земли. Многие сейчас начинают выстраивать такие теории и концепции".

Между тем, отметил он, "сейчас уже есть прогнозы, что это надолго, будет сезонной инфекцией, причем совсем не такой, как грипп или другие заболевания, будет требовать постоянного применения мер предосторожности, средств индивидуальной защиты. Осознание этого должно как-то сподвигнуть страны к более откровенному сотрудничеству, особенно те, которые до недавнего времени сомневались".

Также, по словам Лаврова, хорошо, что США вернулись в ВОЗ.

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