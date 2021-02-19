Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что число запросов на вакцину против коронавируса "Спутник V" из Европы постоянно увеличивается, поступил запрос от княжества Монако.

"Количество запросов из Европы постоянно растет. В Венгрии считают, что они уже готовы этим заниматься, и поставки начинаются. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества", рассказал министр в интервью телеканалу "РБК".

Также он отметил, что "после того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая". Но при этом, по его словам, попытки дискредитировать препарат российского производства также продолжаются.

"Поток обращений за этой вакциной нарастает в геометрической прогрессии. С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения "Спутник V", да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется", - пояснил Лавров.