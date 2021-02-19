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19.02.2021 21:32
Рубрика: Власть

Лавров: Отказ ЕС от безвизового режима с РФ был политически мотивирован

Текст: Константин Волков

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом было готово еще в 2013 году, однако Брюссель не стал его подписывать по политическим мотивам, об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья"

"Соглашение по безвизовому режиму было готово еще в 2013 году, - рассказал министр. - Мы выполнили все условия ЕС: договорились, что безвизовый режим будет только для пользующихся биометрическими паспортами, что те, кто нарушит правила въезда в ЕС или пребывания там в течение какого-то безвизового периода, будут подлежать реадмиссии. Подписали соответствующее соглашение. Было сделано все, о чем они просили и что нас устраивало. Потом, когда пришло время его подписывать и затем ратифицировать, ЕС сказал: "Давайте подождем". Причину выяснили очень скоро, они особо не скрывали. Было решено в этом брюссельском коллективе, что политически некорректно давать безвизовый режим России до того, как его получит Грузия, Украина и Молдавия".

Также Лавров отметил, что Москва "воспринимает Европу во всем ее многообразии, а если "брюссельскому "обкому" это не нравится, то насильно мил не будешь".

Намерение ввести безвизовый режим между Россией и ЕС было озвучено на саммите в мае 2005 года. Уже в 2006 году было подписано соглашение об упрощении визового режима, а в 2007 году - запущен диалог о безвизовом въезде для обеих сторон. Переговоры об отмене виз был приостановлены по решению саммита Евросоюза в марте 2014 года, вместе с первыми ограничительными мерами, связанными с украинским кризисом.

Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака
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