Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья"

Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, обрушены многие механизмы взаимодействия между Москвой и Брюсселем, как, например, Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел РФ и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.

"Нас воспринимают как чужака... Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", - отметил министр.