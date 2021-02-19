Марсоход Perseverance передал первые снимки Красной планеты

В четверг ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".

Сама посадка длилась 400 секунд. На скорости 20 тыс км/ч Perseverance ворвался в слои атмосферы планеты. За счет двигателей и парашюта скорость аппарата снизилась до нуля. С помощью трех специальных тросов марсоход опустился в кратер Езеро...

23.55 мск. "Касание подтверждено. Perseverance в порядке, на поверхности Марса", - сообщил диктор прямой трансляции НАСА. Мир увидел ликование тех, кто напрямую причастен к этому событию. Важный момент: США смогли отправить свой марсоход благодаря российским двигателям, которые установлены на ракете Atlas V: РД-180 НПО "Энергомаш" обеспечил этот успешный запуск к Красной планете. Уже через три минуты после посадки Perseverance передал первый черно-белый снимок Марса.

"Вот теперь веселье действительно началось", - сказала на пресс-конференции руководитель планетологического подразделения НАСА Лори Глейз. Perseverance - самый большой и тяжелый "марсианец" среди американских аппаратов. Весит 1025 кг, имеет длину 3 метра, ширину - 2,7 метра. Оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, автономной навигационной системой. У него шесть независимых колес, которые позволяют крутиться на 360 градусов. Максимальная скорость на ровной твердой поверхности - более 4 см/с (0,14 км/ч).

Но самый настоящий "изюм": ровер привез на Марс первый в истории марсианский вертолет Ingenuity. Это миниатюрный дрон весом всего 1,8 кг. Экспериментальный. Задача чисто инженерная: посмотреть, как "вертушка" сможет работать в чрезвычайно тонкой атмосфере Марса, плотность которой всего около 1% от плотности земной атмосферы.

Ingenuity имеет два соосных винта диаметром 1,2 метра. Его высота - 80 см. Дрон будет летать 2-3 минуты на расстояние до 600 метров. Максимальная высота - 5 метров.

Любопытно, что при "доставке" его прикрепили к брюху марсохода под защитную крышку: чтобы не пострадал при посадке от пыли и даже самых маленьких камней. Планируется, что полеты начнутся через два месяца. Специалисты говорят: это будет безумно интересно.

Цель миссии - оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород: для этого есть роботизированная рука длиной больше двух метров. На ней размещены различные инструменты, в том числе ударная дрель с буром. Perseverance должен поместить образцы породы в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой ровер, который и доставит на Землю. По крайней мере американцы попытаются это сделать. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

Первым земным аппаратом, попавшим на Марс, стала советская станция "Марс-2" в 1971 году

Perseverance проработает на поверхности Марса как минимум один марсианский год (687 земных дней). Надо сказать, что февраль 2021 года оказался богат на марсианские миссии: сразу три космических аппарата почти одновременно достигли Красной планеты, стартовав из разных стран минувшим летом. В начале месяца на орбиту прибыл арабский корабль "Аль-Амал" . Он уже шлет на Землю фотографии. Затем прилетела китайская станция "Тяньвэнь-1". Для Китая, как и для ОАЭ, это первый в истории страны зонд, достигший Марса. На борту корабля находится марсоход, который рассчитывают спустить на поверхность Марса в районе равнины Утопия. Если все получится, то он будет изучать Красную планету в течение того же марсианского года наравне с Perseverance.

Нынешний марсианский ажиотаж объясняется просто: в июле 2020 года открылось наиболее благоприятное с баллистической точки зрения окно для полета к Красной планете. В зависимости от начальной скорости полета космического аппарата сильно меняется и его продолжительность. Так, один из самых быстрых марс-бросков длился всего 128 дней, один из самых длительных - 333 дня.

Мнение

Владимир Бугров, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну, ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для высадки на Луну и "Энергия-Буран":

- В 1962 году Сергей Королев, разрабатывая межпланетную программу, представил экспертной комиссии вполне реалистичный проект экспедиции на Марс, в котором для отправки трех человек предполагалось собрать на орбите искусственного спутника Земли (ОИСЗ) общий комплекс массой 500 т. Условно говоря, по 165 т на человека. За истекшие полвека эти данные сократить не удалось. Даже в проектах, ориентированных на многоразовые электрореактивные корабли.

Справка "РГ"

Первым земным аппаратом, попавшим на Марс, стала советская станция "Марс-2" в 1971 году. К сожалению, аппарат разбился. В том же году состоялась первая в мире и единственная в советской космонавтике мягкая посадка спускаемого аппарата на Красную планету. Это был "Марс-3". Он начал передавать данные уже через 1,5 минуты после "примарсианивания", но связь прекратилась через 14,5 секунды. Пылевая буря! Не повезло.

В истории марсианских исследований две трети миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни нашу страну, ни США, ни Европу. Есть цифры: всего к Марсу было отправлено 44 миссии. Из них 16 успешных, 7 - частично успешных, 21 - неудачная.

Кстати, первый китайский марсианский спутник "Инхо-1" (110 кг) был фактически попутной нагрузкой российской миссии "Фобос-грунт", запущенной в ноябре 2011 года. И сгоревшей в земной атмосфере. Как подчеркивают специалисты, тот проект был уникальным. Ни у кого не хватило смелости лететь, чтобы забрать грунт с поверхности спутника Марса. Россия рискнула. Не получилось. "Все еще раз просчитаем, отработаем", - говорят оптимисты.

Сейчас "Роскосмос" возвращается на Марс вместе с Европейским космическим агентством. В 2016 году российским "Протоном" была запущена совместная миссия ExoMars, успешно доставившая к планете орбитальную обсерваторию Trace Gas Orbiter. Но спускаемый аппарат "Скиапарелли", разработанный преимущественно в России, разбился при посадке. Очередная миссия ExoMars отложена на 2022 год. И она тоже будет включать марсоход.