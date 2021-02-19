Матч Лиги чемпионов "Лацио" - "Бавария" оказался под угрозой срыва

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лацио" и "Баварией", запланированный на 23 февраля, может не состояться.

По информации портала sportschau.de, мюнхенская команда может уйти на карантин из-за участившихся случаев коронавируса. Недавно COVID-19 диагностировали у защитника Бенжамена Павара. Француз стал четвертым заболевшим футболистом "Баварии".

Как сообщают СМИ, ответственный департамент Мюнхена пока что не принял решения о введении возможных мер. Продолжается расследование: контактировали ли игроки с людьми, относящимися к категории контактов I. Чтобы попасть в данную категорию, человек должен был находиться в контакте с инфицированным более 15 минут без защиты рта и носа.