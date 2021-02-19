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19.02.2021 14:09
Рубрика: Спорт

Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Текст: Артур Нанян
Россиянин Даниил Медведев победил в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 6:2, 7:5. В решающем матче Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Фото: Quinn Rooney/Getty Images Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Для Медведева матчи с Циципасом носят принципиальный характер. Во время одной из игр несколько лет назад они едва не сцепились на корте после того, как Стефанос оскорбил россиянина. В какой-то момент показалось, что эта ссора осталась в прошлом, но в одном из недавних интервью Циципас подчеркнул, что у них с Даниилом натянутые отношения.

Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
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В отличие от Медведева, достаточно уверенно вышедшего в полуфинал, греку пришлось приложить для этого немало усилий. Чего стоит хотя бы четвертьфинальный поединок, в котором Циципас проигрывал Рафаэлю Надалю 0:2 по сетам, но каким-то чудом вырвал победу.

Возможно, изнурительная игра с Надалем дала о себе знать. В сегодняшнем матче Циципас явно уступал в мощи Медведеву и фактически не оказал никакого сопротивления. У Даниила было шесть брейк-поинтов, из которых он реализовал четыре. А Стефанос взял лишь одну подачу Медведева и срывался в решающие моменты. Особняком стоит третий сет, в котором Циципас сделал брейк, но при счете 5:5 отдал свою подачу и так и не сумел вернуться в игру.

Таким образом, Медведев впервые в карьере примет участие в финале Открытого чемпионата Австралии. Противостоять ему будет 17-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Джокович. Матч состоится в воскресенье.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021 РГ-Видео

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