Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Медведев одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

На этом Australian Open Даниил уже бился против друга и партнера по сборной России Андрея Рублева, с которым они вместе добыли одну общую победу для нашей команды на ATP Cup накануне старта первого в году "мейджора". Медведев предупреждал, что никто из них не будет церемониться с другим или поддаваться. На корте они соперники, которые сражаются только за себя. В итоге Медведев уверенно вышел в полуфинал (7:5, 6:3, 6:2).

А там его ждал Стефанос Циципас. Тоже не самый простой оппонент. С одной стороны, они встречались шесть раз, и пять из них Медведев оказывался сильнее. Однако дело не в сухой статистике, а в эмоциях. Эти парни откровенно недолюбливают друг друга. Все началось с первого же очного матча - на "Мастерсе" в Майами в 2018 году, когда проигравший Стефанос сгоряча назвал Даниила "чертовым русским". При этом у самого Циципаса русские корни. Мать Стефаноса - бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова, а дед - обладатель олимпийского "золота" в составе сборной СССР по футболу Сергей Сальников.

Очередное поражение - в полуфинале шанхайского "Мастерса" в октябре 2019-го, и Циципас снова задел Медведева, заявив журналистам, что его игра - это "полная скука". Тогда Даниил в интервью Eurosport пообещал ответный трэш-ток и перевел их отношения из категории "далеко не друзья, но партнеры по работе" в категорию "враги".

В любой момент конфликт мог возобновиться и в Мельбурне. Уже по-крупному уступая Медведеву, Циципас во время перехода бросил бутылку с водой. Даниил тут же обратился к судье и потребовал наказания для соперника. Арбитр ограничился устным предупреждением, и, к счастью, россиянин не стал заводиться и раскачивать ситуацию. Ведь после того как Циципас вытащил четвертьфинал, проигрывая испанцу Рафаэлю Надалю 0:2 по сетам, чего-то подобного можно было ожидать и в поединке с Медведевым. Но Даниил не дал сопернику повторить такой камбек.

В случае победы в финале над действующим чемпионом Новаком Джоковичем Даниил Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира

- Рафа доминировал, но Циципас сумел выиграть. Должен признать, в третьем сете я немного испугался и зажался. Это же полуфинал "Большого шлема", а мы в них не по 50 раз играли, как Новак Джокович и Роджер Федерер, - сказал Медведев в интервью на корте. - Было нелегко. Но я доволен, что смог прибавить, особенно на подаче. Рад, что сдержал нервы и не наделал глупостей в напряженные моменты. Счастлив, что вышел в финал.

Соперником россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира Новак Джокович. На счету серба 17 "Больших шлемов". Даниил пока не выиграл ни одного. Но здесь и сейчас у него есть великолепная победная серия из 20 матчей подряд. Причем 12 раз он был сильнее соперников из топ-10. Он лишь девятый в истории игрок, кому удавалось так успешно и стабильно играть против представителей первой десятки.

Перед воскресным финалом с Джоковичем Медведеву не могли не напомнить про его пятисетовый триллер против Надаля на US Open-2019.

16 лет российские теннисисты не побеждали на турнирах "Большого шлема". В 2005 году Марат Сафин выиграл в финале у Ллейтона Хьюитта и взял главный трофей Australian Open

- Это был мой первый финал "мэйджора" с одним из величайших игроков. Теперь мне предстоит встретиться еще с одним из величайших. Тот матч с Рафой был сумасшедшим. Если этот финал будет таким же, вероятно, я что-то смогу обернуть в свою сторону, - отметил Медведев. - Никогда не знаешь, как сложится матч.

Между тем был разыгран первый трофей Australian Open. Чемпионками в женском парном разряде стали белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на турнире под вторым номером. В финальном матче они обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) со счетом 6:2, 6:3. Так что Соболенко и Мертенс, которые в одиночке завершили борьбу в четвертом круге, смогли компенсировать неудачу и пройти весь путь до конца. Они повторили сценарий US Open-2019, где в финале одержали верх над австралийско-белорусским тандемом Эшли Барти - Виктория Азаренко.

Кстати

Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина, которая сейчас занимает 75-ю строчку мирового рейтинга, стала победительницей турнира WTA в Мельбурне - заключительного этапа серии Melbourne Summer, который проходил параллельно Открытому чемпионату Австралии. Теперь на счету россиянки три титула, причем в последний раз она одерживала победу на турнире в Москве в октябре 2018-го. Именно тот год Даша закончила в топ-10.

Сезон-2021 Касаткина начала в Абу-Даби, где дошла до третьего круга. Аналогичный результат показала на турнире в Мельбурне накануне старта Australian Open. На самом "Большом шлеме" Дарья остановилась на втором круге. Вообще она всего дважды добиралась до четвертьфиналов на "мэйджорах" - на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне все в том же успешном 2018-м.

Ну а в финале заключительного турнира мельбурнской серии Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

- Я хотела бы поблагодарить WTA, Федерацию тенниса Австралии и всех, кто занимался организацией турниров в такое непростое время, за потрясающую возможность соревноваться, тем более перед зрителями, - сказала Касаткина в своей речи. - Мы все это очень ценим.

В парном разряде - тоже наша чемпионка. Камилла Рахимова, занимающая 158-е место в рейтинге WTA, и представительница Индии Анкита Райна (181-я строчка) обыграли полностью российский дуэт Анна Блинкова - Анастасия Потапова. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:7 в пользу 19-летней Рахимовой и 28-летней Райны, для которых это был первый совместный турнир.