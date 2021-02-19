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19.02.2021 20:09
Рубрика: В мире

Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете

Текст: Константин Волков

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли.

Фото: RICK MUSACCHIO/EPA
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По ее словам, "пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что, чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, он мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать".

Лидер Германии заявила об этом на пресс-конференции после встречи G7 в формате видеоконференции.

Также она отметила, что необходимо "очень быстро получить вакцины для COVAX - механизма ВОЗ для справедливого распределения препаратов среди всех стран. При этом, отметила Меркель, должен быть соблюден баланс между помощью другим странам и обязанностью правительства позаботиться о собственных гражданах.

Ученые полагают, что для создания коллективного иммунитета надо, чтобы были вакцинированы или переболели 60-70 процентов населения.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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