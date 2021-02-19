Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли.

По ее словам, "пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что, чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, он мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать".

Лидер Германии заявила об этом на пресс-конференции после встречи G7 в формате видеоконференции.

Также она отметила, что необходимо "очень быстро получить вакцины для COVAX - механизма ВОЗ для справедливого распределения препаратов среди всех стран. При этом, отметила Меркель, должен быть соблюден баланс между помощью другим странам и обязанностью правительства позаботиться о собственных гражданах.

Ученые полагают, что для создания коллективного иммунитета надо, чтобы были вакцинированы или переболели 60-70 процентов населения.