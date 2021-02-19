МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2"

Создание условий для завершения строительства газопровода из России в Германию "Северный поток-2" - главная цель правительства ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью новостному порталу The Pioneer перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

"Для нас главный приоритет - создать условия для завершения строительства трубопровода", - подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что Берлин работает над вариантом, который бы убедил Вашингтон отказаться от санкций против газопровода. Например, речь может идти о механизме, который позволит немецким властям самостоятельно перекрыть трубопровод в случае сильных разногласий с российской стороной.

Газопровод "Северный поток-2" уже завершен более чем на 94 процента. Осталось проложить порядка 120 километров в водах Дании и около 28 километров - в водах Германии.

Строительство газопровода идет с задержками из-за американских санкций, угроза которых возникла в 2019 году.