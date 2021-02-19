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19.02.2021 15:47
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва в ближайшие дни может провести контакты с США по Ирану

Текст: Константин Волков
Российская сторона уже в ближайшие дни может "провести контакты с США" по вопросу иранской ядерной сделки, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Мы никогда от контактов не уходим. По проблематике, связанной с сохранением СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - "РГ"), в последние недели у нас прошла интенсивнейшая серия консультаций в формате телеконференции, двусторонних контактов и так далее. Я предполагаю, что эта работа в ближайшие дни продолжится. Параллельно взаимодействуют миссии, то есть постпредства в Вене, Нью-Йорке, по разным линиям работа продолжается", - цитирует ТАСС слова Рябкова.

Фото: Аппарат Совбеза РФ
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По всей видимости, переговоры, по крайней мере на первых порах, будут проходить по телефону. "Телефонные контакты - это наиболее простой и эффективный способ. Пока будем, наверное, общаться в таком кругу. Что будет дальше - посмотрим", - сказал российский дипломат.

"В отношении того, кто должен сделать первый шаг, очевидно, что поскольку США при Трампе инициативно вышли из СВПД, естественно ожидать, что они такой шаг сделают, и затем на основе баланса интересов может быть запущен процесс восстановления функционирования СВПД в полном масштабе", - считает он.

Также Рябков подчеркнул, что надеется, что "предстоящий период позволит все-таки сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в СВПД".

Дипломат напомнил о российской концепции поэтапности подхода к соглашению, эта концепция использовалась и раньше, до заключения СВПД в Вене в 2015 году.

"Относительно поэтапности шагов навстречу друг другу - это, напомню, концепция, которую мы отстаивали с момента перехода переговоров по СВПД в многосторонний формат, это изначально российское предложение. И сейчас, в период серьезного кризиса, в котором находится ядерная сделка, аналогичная методология вполне применима", сказал дипломат.

По его словам, "в ближайшие недели контакты между сторонами будут интенсивными". Также Рябков подчеркнул, что "Россия готова конструктивно, творчески подойти к этой работе".

Минувшей ночью (по московскому времени) США отозвали из Совбеза ООН требование восстановить ооновские санкции против Ирана, направленные в Совбез 20 августа 2020 года бывшим госсекретарем США Майклом Помпео.

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Также Госдепартамент США заявил, что Вашингтон готов принять приглашение ЕС для участия во встрече, посвященной обсуждению иранской ядерной программы в формате 5+1 (Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция + Иран).

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "сам по себе отказ от призыва к санкциям - хорошее дело, но важно именно восстановление режима СВПД... Мы являемся страной, которая неоднократно подтверждала свою приверженность Всеобъемлющему плану действий по Ирану, и мы всегда высказывали сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты покинули СВПД".

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