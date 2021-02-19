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19.02.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Минфин придумал, как повысить собираемость налогов

Текст: Роман Маркелов
Минфин сообщил о подготовке законопроекта, который поможет повысить собираемость налогов без увеличения фискальной нагрузки. Для этого министерство предложило тринадцать ключевых мер, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В прошлом году были утверждены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы, напоминают в ведомстве. Они разрабатывались с учетом сложившейся экономической ситуации и направлены на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения. Чтобы реализовать эти направления, Минфин подготовил законопроект с рядом нововведений.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур", - цитирует ведомство статс-секретаря - замминистра Алексея Сазанова.

В законопроекте предложено тринадцать основных мер, следует из комментария Минфина. Так, предлагается освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии, что сумма налоговых вычетов от продажи (250 тысяч рублей или 1 млн рублей) превышает доходы.

Кроме того, предлагается отменить с 2023 года налоговое декларирование объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость. Уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам.

Также Минфин предлагает внедрить беззаявительный порядок предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это должно упростить администрирование. Детей-инвалидов (или их представителей) предлагается освободить от уплаты пошлины при обращении в суды общей юрисдикции или получении нотариальных услуг.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, может расшириться перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения.

Также в рамках запущенной работы по повышению эффективности представляемых налоговых льгот предусмотрено ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта. Минфин предлагает применять понижающий коэффициент по НДПИ для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически идентичны.

До 2023 года может сохраниться пониженная ставка налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры, а с 2022 года будут уточнены условия для получения обратного акциза на этан и СУГ. Предлагается донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках. В 2024 году могут быть скорректированы индикативные цены бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%.

Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости
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Также Минфин предлагает проводить ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. По инициативе регионов до 2024 года может сохраниться действующее 50%-ого ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет.

Наконец, предлагается перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы на март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

В Минфине указывают, что документ проходит межведомственное согласование и позднее будет размещен для общественного обсуждения.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство

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