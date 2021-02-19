Министерство юстиции начнет вести реестр физлиц - иностранных агентов

Министерство юстиции России начнет вести реестр незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Проекты соответствующего документа вынесены на общественное обсуждение.

Как напоминает "Интерфакс", согласно действующему законодательству РФ, Минюст ведет два реестра иностранных агентов. Первый: реестр зарегистрированных некоммерческих организаций. Второй: средств массовой информации. Агентство уточняет, что во второй сейчас также вносятся сведения о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента.

Также Минюст обнародовал проект приказа об утверждении порядка ведения реестра незарегистрированных организаций, признанных выполняющими функции иностранных агентов. Проект прописывает также и правила контроля за их деятельностью.