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19.02.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Минприроды назвало способ сэкономить на вывозе мусора

Текст: Алексей Дуэль
Инициативу Минприроды установить оплату за вывоз твердых коммунальных отходов исходя из фактически накопленного объема мусора отказались поддержать власти 50 регионов страны. Об этом сообщил представитель министерства Роман Хасанов, выступая на заседании круглого стола, организованного Общественной палатой России.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"В Минприроды разработали проект, предусматривавший начисление платы за вывоз накопленных твердых коммунальных отходов исходя из их фактического объема, - сказал Роман Хасанов. - Пятьдесят регионов прислали отрицательные отзывы, они считают, что это реализовать невозможно".

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Способ начисления оплаты за вывоз мусора определяют власти субъекта федерации, напомнил Роман Хасанов. В 11 регионах она взимается исходя из площади жилья, в остальных зависит от числа проживающих в квартире или в доме. По статистике Минприроды, в тех регионах, где размер платежа зависит от площади жилого помещения, сумма к оплате в пересчете на одного человека оказывается ниже. При этом владельцы квартир оказываются в более выгодном положении, чем жители частных домов.

"Именно из-за такой специфики право выбирать тип тарифа за вывоз мусора передано местным властям, - они ближе к людям, им лучше видно, что происходит на месте", - добавил Роман Хасанов. По его словам, министерство готово поддержать переход на оплату вывоза мусора по его фактическому объему, но надеется на поступление инициативы снизу.

Участники круглого стола отметили, что переход на оплату в зависимости от объема накопленных отходов может привести к снижению оплаты в домах, где работает ТСЖ. Крупным управляющим компаниям зачастую некогда следить за наполнением баков, из-за этого машины регионального оператора будут забирать полупустые контейнеры. Как следствие, сократить расходы на вывоз твердых коммунальных отходов не получится.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды

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