Минпромторг ответил на претензии экспортеров корма для крабов

Минпромторг назвал недостоверной информацию об отказе в выдаче лицензий на экспорт кормовых рачков - цист артемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Россия является одним из крупнейших экспортеров цист артемии - водного рачка, который используется как корм при разведении креветок и крабов - на международный рынок.

В министерстве уточнили, что выдачу лицензий на экспорт цист артемий осуществляется Минпромторгом России. "Лицензии выдаются на основании заключения (разрешительного документа), выдаваемого Росприроднадзором, а также распоряжением правительства РФ № 1567-р", - пояснили там. Так, по данным Минпромторга, в январе 2021 года на основании заключений Росприроднадзора торгово-промышленное ведомство выдало 6 лицензий на экспорт цист артемий в количестве 79 тонн.

Однако, отмечается в сообщении Минпромторга, в последнее время появляются недостоверные сообщения об отказах в выдаче лицензий на экспорт цист артемии. "Данная информация не соответствует действительности. Речь, вероятно, идёт об отмечаемых участниками внешнеэкономической деятельности отказах Росприроднадзора в выдаче заключений на вывоз цист артемий и перенаправлении заявителей в Росрыболовство. На наш взгляд, данная ситуация явилась следствием некорректной трактовки изменений, внесенных 28 декабря 2020 г. в распоряжение Правительства Российской Федерации № 1567-р", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Из-за указанных разночтений, рассказали там, в Минпромторг в последние дни поступило 10 заявлений на выдачу лицензий на экспорт цист артемий в количестве 220 тонн, к комплектам документов которых приложены заключения (разрешительные документы), выданные территориальными органами Росрыболовства - не уполномоченного на это органа.

"При этом решений об отказе в выдаче лицензий по данным заявкам Минпромторгом России на сегодняшний день не принималось. Как только заявки поступили в Минпромторг, нами была оперативно инициирована и организована работа с Росрыболовством и Росприроднадзором для урегулирования возникших проблем в целях законной выдачи лицензий на экспорт цист артемий в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении торгово-промышленного ведомства. Кроме того, отмечается там, в целях скорейшего решения данной проблемы министерством направлены соответствующие предложения в правительство РФ.

Сроки выдачи указанных лицензий не нарушались, указывают в Минпромторге.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на российских экспортеров цист артемии сообщила, что Минпромторг приостановил рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на экспорт. Напомним, что Россия обеспечивает половину мирового производства артемии: в 2019 году экспорт этих ракообразных достиг 1,3 тыс. тонн стоимостью $13,3 млн.