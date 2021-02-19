Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов

Российские порты в соответствии с подписанным соглашением готовы принять 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в течение трех лет, сообщили в Минтрансе.

Межправительственное соглашение подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

"Российские порты сегодня готовы обеспечить перегрузку белорусских нефтепродуктов в размере 9,8 млн тонн за три года", − сказал Савельев, чьи слова приводит пресс-служба. В частности, в 2021 году предусмотрена перевалка около 3,5 млн тонн грузов. Но с учетом того, что поставки стартуют не с начала года, их гарантированный объем составит около двух млн тонн. На 2022 год запланирована перевалка 3,2 млн тонн, на 2023 год − 3,1 млн тонн. При этом, объем может увеличиться, так как это предусмотрено соглашением, уточнили в Минтрансе.

По словам Савельева, хотя соглашение и подписано на три года, фактически оно не ограничено по времени действия, так как предусмотрена автоматическая пролонгация.

Документ подписан в рамках 18-го заседания Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Стороны договорились о перевалке через российские порты мазута, бензина, масла и газойля. "Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления", - уточнили в Минтрансе.

Подписанию соглашения предшествовала масштабная работа по снижению стоимости логистической цепочки доставки белорусский нефтепродуктов через морские порты России на Балтике по сравнению с портами Прибалтийских государств.

В реализации соглашения заинтересованы российские портовые операторы, в частности компания "Российские железные дороги", отметил Савельев. По его словам, цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже стоимости перевалки через порты Прибалтики.

Как отметил Алексей Авраменко, подписанное соглашение откроет альтернативные маршруты поставки нефтепродуктов, в первую очередь, на экспорт. Планируется также заключение коммерческих контрактов с основными экспортерами белорусских нефтепродуктов.

В перспективе будет продолжена работа и по другим видам белорусских грузов, уточнили в Минтрансе. Например, речь идет о поставках белорусского калия, который производится на экспорт в объеме около 10 млн тонн. Как заверил Савельев, Россия может проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять свою экспортную продукцию через российские порты.

"Прежде всего, мы должны обкатать маршруты на примере нефтепродуктов, и дальше будем готовы обсуждать с нашими коллегами другие грузы. Это не только калий, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более глубокой детальной проработки с точки зрения мощностей и развития портовой инфраструктуры", - отметил Алексей Авраменко.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения транспортной безопасности. В рамках соглашения стороны будут выявлять, предупреждать и пресекать акты незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.