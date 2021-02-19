Минтруд получит право направлять неиспользованные средства маткапитала на пенсии

Документ закрепляет "за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению Правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии".