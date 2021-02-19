Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили предстоящий ежегодный отчет правительства перед депутатами. Он запланирован на 21 апреля.

Мишустин и Володин, подчеркнули в правительстве, договорились о начале рабочих консультаций. Первым этапом станут встречи с комитетами Государственной Думы, а затем премьер и его заместители пообщаются с думскими фракциями.

Такой формат используется впервые и, рассчитывают в кабмине, обеспечит более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями.