Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. На нем рассмотрели обращения зарубежного бизнеса о предварительном согласовании сделок с российскими компаниями, занимающимися производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах.

Правкомиссия, в частности, одобрила сделку Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам в отношении российского общества "ИНК-Красноярск", деятельность которого связана с разведкой и добычей нефти на новых нефтеносных территориях.