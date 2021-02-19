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Рубрика: В мире

На Украине ужесточат карантин из-за роста числа случаев СОVID-19

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Власти Украины приняли решение усилить карантин в ряде западных областей страны из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, уточнив, что речь идет о Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Фото: РИА Новости
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В этих регионах усилят контроль за соблюдением карантина, "повысят способность медицинской системы принимать большее количество больных", цитирует ТАСС. Местные власти будут принимать решения об ограничениях посещений учебных заведений, работы заведений питания и отдыха, а также будут контролировать въезд/выезд из населенных пунктов.

Ранее на Украине сообщили о новой вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области. Из-за этого в регионе впервые откроют временный госпиталь для заболевших. Развернут 600 дополнительных коек, а временный госпиталь будет включать 250 мест.

За минувшие сутки украинские медики выявили 6,2 тысячи новых случаев коронавируса, что на 45,5% больше показателя предыдущего дня, когда зафиксировали 4,2 тысячи заразившихся. Общее число случаев COVID-19 за время пандемии на Украине достигло 1 287 141, умерли от осложнений - 24 852 человека.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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