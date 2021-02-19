Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; 2010, N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5752; N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3445; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660; 2015, N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 18, ст. 2506; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4174, 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7307, 7312, 7315; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5087, 5095; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7519; 2019, N 23, ст. 2908; N 39, ст. 5375; 2020, N 46, ст. 7212, 7215; N 48, ст. 7627; Российская газета, 2021, 11 января) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 112 дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных другими федеральными законами, личный кабинет налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, установленных такими федеральными законами.";

2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 23 слово "четырех" заменить словом "пяти";

3) в подпункте 5 пункта 3 статьи 24 слово "четырех" заменить словом "пяти";

4) в пункте 3 статьи 2514:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Для целей представления уведомления об участии в иностранных организациях в связи с изменением доли участия в иностранной организации применяется значение изменения доли участия в такой иностранной организации с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.";

б) абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;

5) статью 86 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Банки обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в распоряжении копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

Копии документов (информация), указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть запрошены налоговыми органами:

в отношении организации (индивидуального предпринимателя) - в случаях проведения налоговой проверки в отношении этого лица, истребования у него документов (информации) в соответствии со статьей 931 настоящего Кодекса, вынесения в отношении этого лица решения о взыскании налога и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам этого лица, решения о приостановлении переводов его электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам этого лица и (или) решения об отмене приостановления переводов электронных денежных средств этого лица;

в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в случаях проведения налоговой проверки в отношении этого лица либо истребования у него документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 931 настоящего Кодекса;

в отношении организации (индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) - на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.";

6) в статье 931:

а) абзац первый пункта 1 после слова "контрагента" дополнить словами ", у лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение реестра владельцев ценных бумаг,", дополнить словами ", в том числе связанные с ведением реестра владельца ценных бумаг";

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налоговыми органами могут быть запрошены документы (информация), связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг, у лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение этого реестра, в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.";

7) в статье 1057:

а) абзац первый пункта 1 после слов "их результатами)" дополнить словами ", а также при рассмотрении заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. При рассмотрении федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства применение методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, может осуществляться с учетом особенностей, установленных законодательством такого иностранного государства для аналогов указанных методов, при условии сопоставимости результатов, полученных при применении в соответствующей сделке методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с результатами, полученными при применении указанных методов с учетом таких особенностей. При этом соответствующие результаты признаются сопоставимыми, если различия между указанными результатами отсутствуют либо не оказывают существенного влияния на налоговую базу и суммы налогов, указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего Кодекса.";

8) в статье 10514:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "пунктами 3, 4 и 6 настоящей статьи" заменить словами "пунктами 3 и 4 настоящей статьи";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "по сделкам между указанными лицами" заменить словами "по таким сделкам с одним лицом (лицами)";

г) пункт 7 признать утратившим силу;

д) пункт 9:

дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если лицо, получающее доход по сделкам, не исчисляет налог на прибыль организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, используется величина суммы доходов по таким сделкам, определяемая расчетным путем с учетом порядка, установленного главой 25 настоящего Кодекса, с применением метода начисления.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае совершения сделок между взаимозависимыми лицами или приравненных к ним сделок с участием комиссионера (агента), действующего от своего имени, но по поручению комитента (принципала), для целей настоящей статьи доходы по сделкам между комитентом (принципалом) и лицом, с которым комиссионером (агентом) заключена сделка, учитываются в соответствии с порядком, установленным главой 25 настоящего Кодекса, с применением метода начисления.";

9) в пункте 6 статьи 10516:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. В случае, если налоговый орган обнаружил факт совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, указанный налоговый орган самостоятельно извещает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок и направляет ему сведения о таких сделках, полученные в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, настоящего Кодекса и (или) другого федерального закона.";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"О направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, извещения и соответствующих сведений налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней со дня направления извещения.";

10) абзац второй пункта 2 статьи 10516-3 дополнить словами ", в срок, установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, который не может составлять менее трех месяцев со дня получения налогоплательщиком указанного требования";

11) в статье 10517:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слова "проводящего выездную или камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика," исключить;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Решение о проведении проверки не может быть принято в отношении совершенной налогоплательщиком в календарном году контролируемой сделки, по которой такой налогоплательщик обратился в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения за тот же календарный год в порядке, предусмотренном главой 146 настоящего Кодекса, в случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не принято ни одно из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.";

абзац третий считать абзацем четвертым;

б) в пункте 2:

дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"В случае представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 10519 настоящего Кодекса, по результатам рассмотрения которого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, принято решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса, решение о проведении проверки в отношении контролируемой сделки, которая являлась предметом рассмотрения заявления налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения, может быть вынесено не позднее двух лет со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.

Течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, приостанавливается при получении федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации об обжаловании в судебном порядке решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса. Такое приостановление действует до дня вступления в законную силу соответствующего судебного акта.";

абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;

в) абзац первый пункта 5 после слов "календарных лет" дополнить словами "(а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий пяти календарных лет)";

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Налогоплательщик, обратившийся в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения, обязан обеспечивать в течение шести лет сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при исчислении которых учитывались доходы (расходы) по соответствующей сделке, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщик, обратившийся в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, обязан обеспечивать в течение 10 лет сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при исчислении которых учитывались доходы (расходы) по соответствующей сделке.";

д) в пункте 7:

абзац первый после слов "проверяемых сделок" дополнить словами "или у иных лиц";

абзац второй дополнить словами ", и в сроки, установленные настоящим пунктом";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Истребуемые в соответствии с настоящим пунктом документы (информация) представляются лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

Если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены в установленный настоящим пунктом срок, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, при получении от лица, у которого истребованы документы (информация), уведомления о невозможности представления в установленный срок документов (информации) и о сроке (при необходимости), в течение которого эти документы (информация) могут быть представлены, вправе продлить срок представления этих документов (информации). Указанное уведомление представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса.";

12) пункт 2 статьи 10520 дополнить абзацем следующего содержания:

"Предусмотренное настоящим пунктом соглашение о ценообразовании основывается на взаимном соглашении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и уполномоченного органа исполнительной власти иностранного государства, достигнутом по результатам проведенной с учетом положений главы 203 настоящего Кодекса взаимосогласительной процедуры, предусмотренной международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения.";

13) в пункте 1 статьи 10521:

а) абзац второй дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие соглашения о ценообразовании, которое заключается в связи с повторным обращением налогоплательщика с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании на основании пункта 81 статьи 10522 настоящего Кодекса, может быть распространено на период, истекший с 1-го числа календарного года, в котором налогоплательщик обращался в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, по результатам рассмотрения которого было принято решение об отказе от заключения соглашения о ценообразовании по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 8 статьи 10522 настоящего Кодекса, до дня вступления в силу указанного соглашения.";

14) в статье 10522:

а) подпункты 4 и 5 пункта 1 признать утратившими силу;

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"Указанные документы должны быть представлены налогоплательщиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в течение 10 дней со дня получения соответствующего запроса федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Если запрашиваемые документы не могут быть представлены в установленный настоящим пунктом срок, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, при получении от налогоплательщика, у которого запрошены документы, уведомления о невозможности представления в установленный срок документов и о сроке (при необходимости), в течение которого эти документы могут быть представлены, вправе продлить срок представления этих документов. Указанное уведомление представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса.";

в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Налогоплательщик вместе с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, представляемым в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса, представляет сведения о подаче контрагентом налогоплательщика в уполномоченный орган исполнительной власти иностранного государства, налоговым резидентом которого он является, аналогичного заявления в целях заключения такого соглашения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если на дату представления налогоплательщиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, заявления о заключении соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса в уполномоченный орган исполнительной власти иностранного государства, налоговым резидентом которого является контрагент налогоплательщика, не подано аналогичное заявление в целях заключения соглашения о ценообразовании, после подачи контрагентом налогоплательщика указанного заявления налогоплательщик должен в письменной форме сообщить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, о подаче контрагентом налогоплательщика указанного заявления. Соответствующие сведения представляются налогоплательщиком в срок не позднее шести месяцев со дня представления им заявления о заключении соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса.";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, рассматривает заявление и другие документы, представленные налогоплательщиком в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей статьи, в срок не более шести месяцев со дня получения заявления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Заявление и другие документы, представленные налогоплательщиком в целях заключения соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не более 24 месяцев со дня получения заявления, а в предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи случае - со дня получения от налогоплательщика сведений о подаче его контрагентом заявления в уполномоченный орган исполнительной власти иностранного государства, налоговым резидентом которого он является, в целях заключения такого соглашения о ценообразовании.

Срок рассмотрения заявления и других документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в целях заключения соглашения о ценообразовании, предусмотренного пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса, приостанавливается на период представления уполномоченным органом исполнительной власти иностранного государства документов и (или) информации в соответствии с запросом, направленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках проведения с учетом положений главы 203 настоящего Кодекса взаимосогласительной процедуры, предусмотренной международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Срок рассмотрения представленных налогоплательщиком документов может быть продлен до девяти месяцев в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, - до 27 месяцев.

Основания и порядок продления срока рассмотрения представленных налогоплательщиком документов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

д) в пункте 6 слова "в заключении" заменить словами "от заключения";

е) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5 настоящей статьи, доработанный проект соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляются налогоплательщиком в срок не позднее 30 дней со дня получения налогоплательщиком соответствующего решения.";

ж) в пункте 7:

абзац первый дополнить словами ", или в соответствии с пунктом 81 настоящей статьи";

в подпункте 1 слова "подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи" заменить словами "подпунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса";

з) пункт 8 дополнить подпунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) недостижение взаимного соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти иностранного государства в целях заключения предусмотренного пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса соглашения о ценообразовании;

5) непредставление документов (сведений), предусмотренных пунктами 3 и 31 настоящей статьи, в порядке и сроки, которые установлены настоящей статьей;

6) несогласие налогоплательщика с решением о необходимости доработки проекта соглашения о ценообразовании (в том числе в форме непредставления доработанного проекта соглашения о ценообразовании в срок, установленный пунктом 61 настоящей статьи);

7) несогласие налогоплательщика с решением о заключении соглашения о ценообразовании, которое выразилось в отказе налогоплательщика от подписания соглашения о ценообразовании (в том числе в форме неявки налогоплательщика (его представителя) для подписания соглашения о ценообразовании в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов).";

и) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. В случае принятия решения об отказе от заключения соглашения о ценообразовании по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 8 настоящей статьи, налогоплательщик вправе в течение трех месяцев со дня получения указанного решения повторно представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, проект соглашения о ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, без участия уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства.";

к) в пункте 9 слова "в заключении" заменить словами "от заключения";

л) в пункте 11 слова "подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи" заменить словами "подпунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса";

15) абзац второй пункта 7 статьи 138 дополнить словами "и в том же порядке";

16) в статье 1393:

а) в пункте 1:

подпункт 4 дополнить словами ", за исключением случая, если после ее рассмотрения разрешен спор о том же предмете и по тем же основаниям в порядке, предусмотренном главой 203 настоящего Кодекса";

дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания:

"6) до принятия решения по жалобе налоговый спор о том же предмете и по тем же основаниям был разрешен судом;

7) жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его представителем либо не представлены оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия представителя лица на ее подписание;

8) до принятия решения по жалобе организация, подавшая жалобу, исключена из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа или ликвидирована либо получены сведения о смерти или об объявлении умершим физического лица, подавшего жалобу, и при этом спорное правоотношение не допускает правопреемства.";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "случая, предусмотренного подпунктом 5" заменить словами "случаев, предусмотренных подпунктами 5, 6 и 8";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В случаях, предусмотренных подпунктами 6 и 8 пункта 1 настоящей статьи, налоговый орган, рассматривающий жалобу, принимает решение об оставлении жалобы без рассмотрения полностью или в части в течение пяти дней со дня получения информации о наличии указанных в данных подпунктах обстоятельств.";

абзац третий считать абзацем четвертым;

в) в пункте 3 слова "подпунктами 3 и 4" заменить словами "подпунктами 3, 4, 6 и 8";

17) в статье 140:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), до принятия по ней решения вправе обратиться с ходатайством о приостановлении рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) полностью или в части в целях представления дополнительных документов (информации), но не более чем на шесть месяцев.

В течение пяти дней со дня получения указанного ходатайства вышестоящий налоговый орган, рассматривающий жалобу (апелляционную жалобу), принимает одно из следующих решений:

о приостановлении рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) полностью или в части;

об отказе в приостановлении рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы).

О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается лицу, подавшему жалобу (апелляционную жалобу).";

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) возможно с использованием видео-конференц-связи в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) может быть приостановлено по решению вышестоящего налогового органа, рассматривающего жалобу (апелляционную жалобу):

до разрешения дела о том же предмете и по тем же основаниям арбитражным судом, судом общей юрисдикции;

в случае невозможности рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до разрешения другого дела судом в конституционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве;

до рассмотрения заявления о проведении взаимосогласительной процедуры в порядке, предусмотренном главой 203 настоящего Кодекса.

О принятом решении об указанном приостановлении рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) в течение трех дней со дня его принятия сообщается лицу, подавшему жалобу (апелляционную жалобу).";

в) пункт 4 признать утратившим силу;

г) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае представления лицом, подавшим жалобу (апелляционную жалобу), дополнительных документов сроки, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, исчисляются с момента получения указанных документов вышестоящим налоговым органом, рассматривающим жалобу (апелляционную жалобу).";

18) статью 1425 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Обеспечение конфиденциальности информации из страновых сведений, представляемых в соответствии с требованиями главы 144-1 настоящего Кодекса и (или) полученных от компетентных органов иностранных государств (территорий) в рамках международного автоматического обмена страновыми отчетами, неразглашение сведений и иная защита указанной информации также осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения, в порядке, аналогичном порядку защиты сведений, составляющих налоговую тайну, предусмотренному статьей 102 настоящего Кодекса.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 10514 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.

3. Положения статей 138, 1393 и 140 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении жалоб (апелляционных жалоб), поданных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин