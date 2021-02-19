Принят Государственной Думой 27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в подпункт 16 пункта 1 статьи 33336 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; 2012, N 29, ст. 3980; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3404; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 6, ст. 763; N 49, ст. 6844; 2018, N 53, ст. 8416) изменение, дополнив его словами ", уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации - при совершении действий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин