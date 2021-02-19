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Рубрика: Экономика

Названы наиболее прибыльные способы использования лесов

Текст: Алексей Дуэль
За прошлый год лесная отрасль принесла в бюджет 61,7 млрд рублей, это на 17% больше итога 2019 года, сообщает "Рослесинфорг". Тогда доход государства от лесного комплекса составил 52,8 млрд рублей.

"Традиционно 62% лесных денег приносит аренда участков для заготовки древесины, 21% - выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых и 7% - строительство или эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи, - пояснили в "Рослесинфорге". - Еще 10% приходятся на сбор грибов и ягод, лекарственных растений, недревесных материалов и другие виды использования леса".

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Самый заметный рост лесных доходов показал Уральский федеральный округ - оттуда было перечислено на 25% больше денег, чем годом ранее. Наибольшую же сумму страна получила от эксплуатации лесов Северо-Западного округа - 15,8 млрд рублей. На втором месте - Сибирь - 14,2 млрд рублей (в том числе одна Иркутская область принесла 5,9 млрд рублей), на третьем - Дальний Восток (8,4 млрд рублей).

"Коммерческое использование предполагают 12 видов аренды лесных участков из 16 возможных", - напомнили в "Рослесинфорге".

Ранее на заседании правительства вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что реализация лесной стратегии позволит удвоить вклад лесного сектора в ВПП России относительно нынешнего уровня. Кроме того, росту доходов бюджета будет способствовать и перекрытие каналов для сбыта древесины, добытой "черными" и "серыми" лесорубами. По экспертным оценкам, на их долю в прошлом году пришлось от 10 до 30 млн кубометров из 220 млн кубометров всего заготовленного леса.

Лесные доходы позволят оплатить лесные расходы, добавили в "Рослесинфорге". Деньги будут направлены на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, а также специального оборудования, восстановление лесов, создание запасов семян, уход за деревьями, борьбу с природными пожарами и профилактические мероприятия.

Фото: Денис Бушковский/ТАСС
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"По сути, это инвестиции в будущие леса и повышение их экологического потенциала, - отметили в "Рослесинфорге". - Даже благоустройство зон отдыха для граждан финансируется из "лесных бюджетов".

По информации Рослесхоза, создание одной лесопожарной группировки "Север", которая будет отвечать за тушение огня в лесах Сибири, потребует 5 млрд рублей бюджетных денег.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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