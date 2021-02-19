Немецкий бургомистр ответил на угрозы США из-за "Северного потока-2"

У немецкого города Засница, у которого есть риск попасть под санкции США из-за "Северного потока-2", нет плана Б. Об этом заявил бургомистр города Франк Крахт.

"Я уверен, как бургомистр Засница, для нашего города и нашего порта Мукран мне не нужен план Б. Мы не сделали ничего плохого. Работы, которые мы провели, подкреплены (законной - прим. ред.) процедурой, и мы как город Засниц не нарушили никаких предписаний. Поэтому, с моей точки зрения, план Б не нужен", - передает РИА Новости слова Крахта.

Его слова касаются не новых возможных санкций против "Северного потока-2", а уже принятых ограничений, которые могут трактоваться весьма широко. В том числе, они распространяются на организации, оказывающие техническую поддержку судам, которые участвуют в достройке газопровода. Немецкий порт Мукран является логистической базой "Северного потока-2", там хранятся трубы и другое оборудование, необходимое для завершения проекта.

Ранее, американские сенаторы отправили руководству города и порта письмо, в котором призвали прекратить оказывать поддержку строительству российского газопровода и пригрозили финансовыми последствиями, если таковая поддержка продолжится.