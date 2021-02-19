Обитель птиц в "Сокольниках": какие виды пернатых живут в орнитарии

19 февраля в России отмечается День орнитолога - в 1983 году было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Этот профессиональный праздник является знаковым для сотрудников орнитария в "Сокольниках". Восемь лет назад его создатель Вадим Мишин пришел к директору парка с идеей организовать на его территории соколиный двор. Обосновал он это тем, что исторически цари занимались здесь соколиной охотой.

Но замысел создания соколиного двора постепенно перерос в пристанище птиц, нуждающихся в реабилитации и лечении. Также сюда приносят своих питомцев люди, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно содержать их, рассказал Мишин mos.ru.

Сегодня в орнитарии дрессируют соколов, ястребов, орлов и других ловчих птиц. А ветеринар-орнитолог лечит любых птиц: среди его пациентов и голуби, и вороны, и дятлы. Птиц не разделяют по ценности, всем оказывают помощь, и отпускают на волю, если они здоровы и приспособлены.

Вылечить не всех возможно, поэтому питомцев с серьезными травмами оставляют жить навсегда. И даже психологические травмы после браконьеров лечат сотрудники орнитария. Так, попугаям с психическими расстройствами дают антидепрессанты, чтобы они не вырывали себе перья.

Проект этот открыт для всех: птиц можно навестить, помочь деньгами, кормом или стать волонтером.