Партия пенсионеров начала подготовку к думской кампании

Новости

Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 21:05
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 21:00
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 21:00
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 20:47
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 20:34
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 20:25
Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете 20:09
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19:47
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19:41
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19:32
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 20:24
Рубрика: Власть

Партактив обновит тезисы

Партия пенсионеров начала подготовку к думской кампании
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует провести съезд в конце июня - начале июля, там будет принята предвыборная программа, заявил ее председатель Владимир Бураков. По его словам, основными положениями станут изменение пенсионной системы и социального законодательства.

Вчера партия провела научно-практическую конференцию, где обобщила результаты дискуссий по выработке положений предвыборной программы. Зампред Центрального совета Владимир Ворожцов обратил внимание, что раньше подобные обсуждения начинались с финансовых вопросов. Теперь же большая часть докладов была посвящена медицине и социальным темам - свои коррективы внесла пандемия, пояснил он.

"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества

"Многие вопросы лягут в основу будущей нашей предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу и в законодательные собрания", - рассказал Владимир Бураков. В сентябре партия собирается на выборы в парламенты 32 регионов.

По словам Буракова, тезисы предвыборной программы обсудят и сторонники в местных отделениях. После будет выработана окончательная редакция, которую рассмотрят на съезде, там же состоится и выдвижение кандидатов в депутаты. "Мы планируем, что это будет конец июня - начало июля", - отметил он. Партия, по словам ее лидера, выступает за изменение пенсионной системы с тем, "чтобы избавиться от такого понятия, как пенсионный возраст, а пенсию начислять от срока трудового стажа человека". "Вместе с научным сообществом приняли решение - необходим единый закон, который будет регламентировать жизнь человека от его рождения до последних дней, так называемый социальный кодекс", - заявил политик.

По его словам, в партии нацелены на то, чтобы пройти в Госдуму и представлять интересы старшего поколения. При этом объединяться с другими политическими силами он не видит смысла. Напомним, что Партия пенсионеров за справедливость на больших парламентских выборах 2016 года набрала 1,7%. В настоящее время ее представители есть в заксобраниях 15 регионов. В выборах в Госдуму в 2021 году партия сможет участвовать без сбора подписей.

Власть Работа власти Госуправление

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится