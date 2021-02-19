Партия пенсионеров начала подготовку к думской кампании

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует провести съезд в конце июня - начале июля, там будет принята предвыборная программа, заявил ее председатель Владимир Бураков. По его словам, основными положениями станут изменение пенсионной системы и социального законодательства.

Вчера партия провела научно-практическую конференцию, где обобщила результаты дискуссий по выработке положений предвыборной программы. Зампред Центрального совета Владимир Ворожцов обратил внимание, что раньше подобные обсуждения начинались с финансовых вопросов. Теперь же большая часть докладов была посвящена медицине и социальным темам - свои коррективы внесла пандемия, пояснил он.

"Многие вопросы лягут в основу будущей нашей предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу и в законодательные собрания", - рассказал Владимир Бураков. В сентябре партия собирается на выборы в парламенты 32 регионов.

По словам Буракова, тезисы предвыборной программы обсудят и сторонники в местных отделениях. После будет выработана окончательная редакция, которую рассмотрят на съезде, там же состоится и выдвижение кандидатов в депутаты. "Мы планируем, что это будет конец июня - начало июля", - отметил он. Партия, по словам ее лидера, выступает за изменение пенсионной системы с тем, "чтобы избавиться от такого понятия, как пенсионный возраст, а пенсию начислять от срока трудового стажа человека". "Вместе с научным сообществом приняли решение - необходим единый закон, который будет регламентировать жизнь человека от его рождения до последних дней, так называемый социальный кодекс", - заявил политик.

По его словам, в партии нацелены на то, чтобы пройти в Госдуму и представлять интересы старшего поколения. При этом объединяться с другими политическими силами он не видит смысла. Напомним, что Партия пенсионеров за справедливость на больших парламентских выборах 2016 года набрала 1,7%. В настоящее время ее представители есть в заксобраниях 15 регионов. В выборах в Госдуму в 2021 году партия сможет участвовать без сбора подписей.