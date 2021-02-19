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Рубрика: В мире

Пентагон: США не пойдут на поспешный вывод войск из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AFP/SAUL LOEB Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AFP/SAUL LOEB
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AFP/SAUL LOEB

Вашингтон не будет поспешно выводить своих военнослужащих из Афганистана. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Остин подтвердил коллегам, что США "привержены дипломатическим усилиям по прекращению войны" в Афганистане, пишет ТАСС. По его словам, сейчас американские власти проводят обзор условий соглашения с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), чтобы проверить его соблюдение. Министр подчеркнул, что в данном процессе намерен консультироваться с союзниками и партнерами, и заверил, что США не пойдут на "поспешный и беспорядочный" вывод военнослужащих из Афганистана.

Напомним, в феврале прошлого года администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Коалиция во главе с США пообещала в течение 14 месяцев вывести все силы из Афганистана. Талибы же заверили, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены в 2014 году. В январе этого года в Пентагоне заявили, что в Афганистане численность американских войск сокращена до 2,5 тысячи.

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