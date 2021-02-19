Пентагон: США не пойдут на поспешный вывод войск из Афганистана

Вашингтон не будет поспешно выводить своих военнослужащих из Афганистана. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО.

Остин подтвердил коллегам, что США "привержены дипломатическим усилиям по прекращению войны" в Афганистане, пишет ТАСС. По его словам, сейчас американские власти проводят обзор условий соглашения с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), чтобы проверить его соблюдение. Министр подчеркнул, что в данном процессе намерен консультироваться с союзниками и партнерами, и заверил, что США не пойдут на "поспешный и беспорядочный" вывод военнослужащих из Афганистана.

Напомним, в феврале прошлого года администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Коалиция во главе с США пообещала в течение 14 месяцев вывести все силы из Афганистана. Талибы же заверили, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены в 2014 году. В январе этого года в Пентагоне заявили, что в Афганистане численность американских войск сокращена до 2,5 тысячи.