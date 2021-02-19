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19.02.2021 15:00
Рубрика: Экономика

Переход сельхозпроизводства на цифровые технологии обсудили на бизнес-форуме специалисты России и Италии

Текст: Евгений Воробьев
Форум ProAgroTalk 1.0: "Новый технологический уклад в сельском хозяйстве. Опыт Италии и России" открылся 19 февраля. Он организован Национальным союзом зернопроизводителей совместно с зарубежными и российскими партнерами при поддержке правительств России и Италии, Совета Федерации, Государственной Думы, межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и администрации Омской области. В онлайн-режиме собрались более 1 500 участников из России, стран ЕАЭС, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Представители органов власти, научного сообщества и перерабатывающей промышленности поддержали обсуждение аграриями - от фермеров до крупных агрохолдингов - тех вызовов, с которыми сегодня столкнулось агропроизводство. И важнейшими среди них, по оценке самих игроков отрасли, являются вопросы технологического переоснащения АПК, а также повышение экологичности сельского хозяйства и более широкое использование потенциала органического земледелия, которое востребовано сейчас в мире как никогда.

По мнению Павла Скурихина, президента попечительского совета Национального союза зернопроизводителей, необходимость проведения такого мероприятия в Российской Федерации назрела уже давно. "Российский агропромышленный комплекс в течение последних десяти лет стал важным элементом мирового рынка сельскохозяйственной продукции, - отмечает эксперт. - Такая интеграция показала, с одной стороны, огромный экономический потенциал внешнеторгового сотрудничества, с другой стороны - продемонстрировала необходимость синхронизации возможностей отечественных производителей с запросом "на качество" и "количество" со стороны зарубежных потребителей".

Очевидно, что переход на новый технологический уровень как мирового, так и отечественного агросектора уже начался. И у России есть все возможности встать в авангарде этого процесса благодаря природно-климатическому потенциалу, земельным и водным ресурсам, а также уровню научно-технического развития страны.

Развитие цифровых технологий обусловило переход сельского хозяйства на новый технологический уклад. "Интернет вещей", появление современных агрегаторов и IT-платформ с едиными облачными хранилищами баз данных планирования, финансового учета и текущего состояния дел предоставляют недоступные ранее возможности для прогнозирования и управления бизнесом.

Национальный союз зернопроизводителей принял активное участие в разработке "Комплексного предложения" по переходу на эффективное цифровое сельскохозяйственное производство. Оно уже внедряется в пилотных регионах. "Программа объединяет высокотехнологичные международные компетенции в области образования, применения беспилотников и наноспутников, цифровых платформ для сбора, хранения, обработки данных и управления задачами. Сюда же входит электронный сервис, посредством которого участники рынка могут консолидировать поставки и закупки товаров и услуг, расширяя как сеть своих партнеров, так и клиентов", - поясняет Павел Скурихин.

"Цифровая революция" в сельском хозяйстве дает возможность подключить все производственные процессы к одной большой платформе, позволяющей собирать, систематизировать и обмениваться информацией с ферм и полей в онлайн-режиме и корректировать работы на производственных участках в зависимости от полученной информации. Звучит фантастически, однако все больше компаний сегодня уже идут именно по этому пути развития.

Второй тренд, который должно учитывать современное агропромышленное производство, - рост спроса на экологически чистые продукты. Объем рынка органических продуктов питания преодолел отметку в 100 миллиардов долларов США. Об этом свидетельствуют и данные из глобального отчета - исследования "Мир органического сельского хозяйства 2020" научно-исследовательского Института органического земледелия. Доля России - 0,2%, при этом страновой потенциал эксперты оценивают не менее чем в 20% мирового рынка, в 100 раз выше сегодняшних значений.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон "Об органической продукции", одним из инициаторов которого выступил Национальный союз зернопроизводителей, и сейчас следует "Дорожной карте по развитию органического сельского хозяйства", утвержденной правительством РФ. В частности, ведется работа по сертификации и обучению. В образовательной программе уже приняли участие более 100 руководителей и специалистов АПК, перерабатывающих и пищевых предприятий. В планах - курс обучающих лекций для сельхозпредприятий с возможностью выдачи двойного сертификата - российского и итальянского образцов.

К слову, итальянским аграриям есть чем поделиться с российскими коллегами: в Италии создана целая индустрия производства органической продукции, здорового питания, продвижения здорового образа жизни, сохранения экосферы, включая вопросы производства, сертификации, образования и реализации органической продукции, в том числе на экспорт. В результате продажи органических продуктов собственного производства на итальянском рынке в 2020 году превысили объем в 4,3 миллиарда евро, за последнее десятилетие рост составил 142%.

Перспективам развития агропродовольственных систем нового поколения и вопросам экологизации сельского хозяйства было посвящено одно из самых ярких выступлений первого дня работы форума ProAgroTalk 1.0 - лауреата Нобелевской премии мира, директора Европейского средиземноморского центра по изменению климата (CMCC) Риккардо Валентини. Профессор говорил о необходимости органичного переплетения технического прогресса с экосистемами планеты.

Планируется, что ProAgroTalk станет ежегодным. Интерес к тому, чтобы проводить совместные с Россией форумы для обсуждения успешных практик развития агропромышленного комплекса на этой площадке, уже проявили партнеры НСЗ из Франции, Индонезии, Сербии.

Экономика

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