Песков рассказал о военном звании Путина

Президент многократно заслужил звание генерала, но для него не это приоритет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему Владимир Путин носит звание полковника.

"Он работает президентом, у него очень много дел", - напомнил Песков.

Владимир Путин же не кадровый офицер, поэтому просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством, подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос о своем звании Песков сказал, что он старший лейтенант.