Песков рассказал про график Путина 23 февраля

В День защитника Отечества Владимир Путин будет работать в Кремле.

Но сначала, по традиции, президент возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч", - сообщил журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Встречи будут рабочими и непубличными, пройдут они в Кремле.

Песков также напомнил, что 22 февраля состоится встреча президентов России и Беларуси. "С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться. Можно предположить смело, что до вечера", - заключил он.