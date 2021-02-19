В Каталонии произошли новые столкновения протестующих с полицией

Акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя вновь переросли беспорядки. Третью ночь подряд в различных городах Каталонии манифестанты строили баррикады, жгли мусорные контейнеры, кидали камни и бутылки в полицейских. В ответ летели резиновые пули.

Как пишет El Mundo, среди протестующих выделялось несколько человек в капюшонах, которые сначала организовали нападение на здание управления внутренних дел, а затем разбили окна в редакции газеты El Periodico. Полиция задержала восемь человек, которых теперь обвиняют в внадализме.

Беспорядки также прокатились по улицам Таррагоны, Сабаделя и Валенсии, столице соседнего одноименного региона. Там полиция задержала еще восемь протестующих. Таким образом, общее количество задержанных за три дня составило около 70 человек, свыше 100 пострадали.

Как отмечает El Pais, протесты явно затихают. Если во вторник, в день ареста Аселя, на улицы Барселоны вышли порядка 4,5 тысячи человек, то в среду манифестантов было всего 1,7 тысячи, а в четверг и вовсе лишь 500. Впрочем, на ожесточенность столкновений это мало повлияло. Как заявили в полиции, среди вышедших на улицы людей были опознаны давно известные правоохранительным органам анархисты и радикалы. Отмечается, что в среду из 1,7 тысячи барселонских манифестантов лишь 250 были замечены в насилии и совершении актов вандализма, в Мадриде и того меньше - лишь 40 человек и 1,2 тысячи вышедших на улицы. "Они являются анархистами и членами ультралевых групп", - заявили в полиции, добавив, что на улицах было также много молодежи, явно уставшей сидеть дома из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что большинство манифестантов, требующих освобождения Аселя и соблюдения права на свободу слова, расходятся по домам до начала беспорядков: в Испании все еще действует комендантский час. Остаются лишь "профессионалы", закаленные в уличных боях, да самые молодые и неопытные. Именно первые строят баррикады и жгут контейнеры, а вторые бросаются камнями в полицию, не задумываясь о последствиях. При этом на улицах нет обычных активистов, которые традиционно сдерживают радикальные порывы молодежи.