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19.02.2021 13:30
Рубрика: В мире

Пучдемона могут лишить евродепутатского иммунитета

Текст: Юрий Когалов
Экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон может лишиться неприкосновенности, которую ему дает статус депутата Европарламента. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании комитета по правовым вопросам ЕП на следующей неделе. Как стало известно газете ABC, в отчете, подготовленном для этой комиссии, содержится рекомендация лишить каталонца иммунитета.
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Вместе с ним неприкосновенность могут отнять у еще двух депутатов из Каталонии Тони Комина и Клары Понсати, являющихся сторонниками Пучдемона.

Фото: AP
В Каталонии националисты получили абсолютное большинство в парламенте

Еще год назад испанский суд направил в Европарламент запрос о лишении указанных политиков иммунитета, чтобы судить их за организацию в 2017 году незаконного референдума о независимости Каталонии. Изучив все особенности дела, авторы доклада отмечают, что события, за которые в Испании намерены судить Пучдемона и его соратников, имели место до того, как те стали евродепутатами, и не связаны с их деятельностью в качестве членов Европейского парламента. А значит, нет никаких причин для того, чтобы отклонить запрос Мадрида.

Напомним, в последнее десятилетие в Каталонии усилилось сепаратистское движение. В 2017 году, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, Пучдемон, возглавлявший региональное правительство, организовал проведение референдума о независимости. После того, как каталонские парламентарии признали итоги плебисцита, вмешался Мадрид, взяв управление регионом на себя. Пучдемон с рядом своих сторонников бежал за границу. Оставшиеся в стране лидеры националистов попали на скамью подсудимых и в итоге получили длительные сроки. Несмотря на то, что Пучдемон в последние годы живет в Бельгии, по партийным спискам он смог избраться в Европарламент.

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