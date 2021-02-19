Пучдемона могут лишить евродепутатского иммунитета

Вместе с ним неприкосновенность могут отнять у еще двух депутатов из Каталонии Тони Комина и Клары Понсати, являющихся сторонниками Пучдемона.

Еще год назад испанский суд направил в Европарламент запрос о лишении указанных политиков иммунитета, чтобы судить их за организацию в 2017 году незаконного референдума о независимости Каталонии. Изучив все особенности дела, авторы доклада отмечают, что события, за которые в Испании намерены судить Пучдемона и его соратников, имели место до того, как те стали евродепутатами, и не связаны с их деятельностью в качестве членов Европейского парламента. А значит, нет никаких причин для того, чтобы отклонить запрос Мадрида.

Напомним, в последнее десятилетие в Каталонии усилилось сепаратистское движение. В 2017 году, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, Пучдемон, возглавлявший региональное правительство, организовал проведение референдума о независимости. После того, как каталонские парламентарии признали итоги плебисцита, вмешался Мадрид, взяв управление регионом на себя. Пучдемон с рядом своих сторонников бежал за границу. Оставшиеся в стране лидеры националистов попали на скамью подсудимых и в итоге получили длительные сроки. Несмотря на то, что Пучдемон в последние годы живет в Бельгии, по партийным спискам он смог избраться в Европарламент.