Пушков: Надо открывать дела по треш-стримам без заявления потерпевшего

Уголовные дела в отношении трэш-стримеров следует открывать даже если жертва такого издевательств не подавала жалобу, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В пятницу он провел очередное заседание комиссии, посвященное законодательному запрету треш-стримов.

По его словам, в ходе обсуждения прозвучали предложения о том, чтобы уголовное дело возбуждалось вне зависимости от того, подает ли жертва жалобу и добровольно ли она участвует в стриме. "Мы должны предусмотреть наказание - это принципиальный момент - вне зависимости от того, подана ли жалоба, - сказал сенатор. - Дожидаться жалобы в этой ситуации, даже если это соответствует закону, недопустимо с моральной и нравственной точки зрения. Мы должны защитить людей от такого рода эксплуатации".

Пушков также проинформировал, что рабочая группа обсуждает введение уголовной ответственности за треш-стримы не по отдельной статье, а путем добавления в уже существующие нормы Уголовного кодекса специального квалифицирующего признака - "совершение правонарушения, сопряженное с публичной демонстрацией в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет".

Запрет треш-стримов может потребовать внесения 12 поправок в УК РФ, эту работу парламентарии рассчитывают завершить до конца весенней сессии.

Алексей Пушков подчеркнул, что речь идет исключительно о трансляциях, содержащих насилие и издевательства. "Мы не покушаемся на стриминг как таковой", - заверил сенатор.