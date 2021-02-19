Путин подписал указ о направлениях работы СПЧ

Указ вводит в положение о Совете отдельный пункт, посвященный направлениям его деятельности.
Согласно их перечню, правозащитный орган должен содействовать:
- развитию институтов гражданского общества;
- защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод граждан;
- обеспечению прав и свобод в информационной среде;
- совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян;
- защите прав соотечественников за рубежом.
Также вносится корректировка одной из основных задач СПЧ. Теперь он отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и в целях расширения участия в их деятельности граждан. Тем самым исключается прежняя задача по расширению участия граждан в модернизации страны.
Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.