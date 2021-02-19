Путин подписал указ о направлениях работы СПЧ

Новости

Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
В Череповце родители отсудили 100 тысяч рублей за падение сына с качелей 17:23
"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу 17:22
США возвращаются в Парижское соглашение по климату 17:11
Заснеженный Крымский мост сняли на видео из кабины локомотива 17:01
Туристический автобус с шестью россиянами попал в аварию в Египте 16:51
В Петербурге водитель Porsche обстрелял пешехода 16:37
Обитель птиц в "Сокольниках": какие виды пернатых живут в орнитарии 16:35
Челябинец отсудил у дилера 7,3 млн рублей за Volkswagen с плесенью 16:30
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 16:30
Пушков: Надо открывать дела по треш-стримам без заявления потерпевшего 16:29
Чехия вводит обязательное ношение респиратора в общественных местах 16:13
На Урале мать-сектантку отправят в психлечебницу за истязание сына 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 18:10
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о направлениях работы СПЧ

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин своим указом конкретизировал направления работы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Указ вводит в положение о Совете отдельный пункт, посвященный направлениям его деятельности.

Согласно их перечню, правозащитный орган должен содействовать:

- развитию институтов гражданского общества;

- защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод граждан;

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал о реализации поручений президента

- обеспечению прав и свобод в информационной среде;

- совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян;

- защите прав соотечественников за рубежом.

Также  вносится корректировка одной из основных задач СПЧ. Теперь он отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и в целях расширения участия в их деятельности граждан. Тем самым исключается прежняя задача по расширению участия граждан в модернизации страны.

Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет по правам человека Президент

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится