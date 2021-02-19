Путин встретился с главой финансовой разведки

Президент обсудил с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным контроль за движением бюджетных средств.

На мониторинге около 2,5 тлрн рублей, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков, сообщил Юрий Чиханчин.

Совместно с ФАС выявлено около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов примерно на 29 млрд рублей с недобросовестными исполнителями, и порядка 100 исполнителей отведены от работы с контрактами - не прошли проверок, сообщил докладчик.