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19.02.2021 20:06

Больница Нововоронежа получила новейшее оборудование

Клиническая больница № 33 Нововоронежа получила новейшее оборудование для борьбы с COVID-19.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорации "Росатом") направил 16,7 млн рублей на приобретение нового оборудования для Клинической больницы № 33 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ "КБ №33 ФМБА").

"Атомщики решают не только важные производственные задачи, но и задачи социального плана. Мы внимательно изучили потребности медицинских работников. Надеемся, что оказанная нами помощь улучшит качество оказания услуг жителям города и существенно поможет в диагностировании и лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Фото: Нововоронежская АЭС
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На сегодняшний день в КБ № 33 уже поступила новая партия оборудования и СИЗов: высокоточный видеобронхоскоп для проведения диагностики и лечения дыхательных путей, мониторы пациента, автоматический биохимический анализатор для проведения анализа крови, портативные анализаторы газов крови, шприцевые насосы, функциональные кровати для лежачих больных и др.

При этом с начала пандемии профком НВ АЭС оказал помощь в снабжении средствами индивидуальной защиты медиков КБ №33 и работников Нововоронежской АЭС на сумму порядка 4 млн рублей. На эти средства были закуплены защитные маски, респираторы, дезинфекционные средства, защитные костюмы, экспресс-тесты.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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