Георгий Пашков стал председателем Московского городского совета ветеранов

Новости

Жители Техаса стали получать счета за свет в тысячи долларов 00:05
"Фиорентина" без Кокорина разгромила на своем поле "Специю" 19.02.2021
Матч Лиги чемпионов "Лацио" - "Бавария" оказался под угрозой срыва 19.02.2021
Биткоин стремительно дорожает 19.02.2021
Иностранные дипломаты начинают прививаться "Спутником V" 19.02.2021
В МФЦ можно будет сдавать биометрию для получения электронных услуг 19.02.2021
Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука 19.02.2021
Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом 19.02.2021
Лавров: Отказ ЕС от безвизового режима с РФ был политически мотивирован 19.02.2021
Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен 19.02.2021
Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 19.02.2021
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 19.02.2021
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 19.02.2021
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 19.02.2021
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 19.02.2021
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 19.02.2021
Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете 19.02.2021
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19.02.2021
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19.02.2021
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19.02.2021
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19.02.2021
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19.02.2021
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19.02.2021
В России планируют создать временный регистр медработников 19.02.2021
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 19.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 23:48
Рубрика: Общество

Георгий Пашков стал председателем Московского городского совета ветеранов

Текст: Максим Милославский
В Москве сегодня избрали нового председателя городского совета ветеранов. Им стал 83-летний Георгий Пашков. Он заменил прежнего руководителя - Владимира Долгих, который ушел из жизни осенью прошлого года.

Нового председателя выбрали единогласно. Кандидатуру Георгия Пашкова, трудившегося последние двадцать лет в должности первого зампредседателя совета ветеранов, поддержали и фронтовики, и представители общественных организаций, и чиновники. Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак отметил, что после кончины Владимира Долгих совет ветеранов не испытал управленческой растерянности, поскольку за долгие годы работы была выстроена четкая система. По мнению Стружака, у Долгих и Пашкова сложился прекрасный тандем. "Они четко распределяли между собой роли и понимали друг друга с полуслова", - сказал он.

Фото: "Российская газета"
"Российская газета" помогла ветерану войны вернуть статус

В поддержку новоизбранного председателя высказался и экс-глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. "Шестнадцать лет совместной работы дают мне право говорить об этом человеке только в положительном плане. Я знаю его как принципиального, честного и грамотного человека, - признался он. - Это человек, который борется за каждого ветерана, знает каждого ветерана в лицо. Это человек, который много сделал для становления нашей ветеранской организации". Георгий Пашков, в свою очередь, поблагодарил всех за поддержку и заверил, что понимает всю тяжесть ответственности должности председателя.

- Бесспорно, мы должны продолжать то дело, которое успешно вел Владимир Долгих, - заявил Пашков. - Я отчетливо понимаю, что одному сделать ничего невозможно. Поэтому мы вместе, дружной семьей, можем возглавить коллектив ветеранов, которые нуждаются в нашем внимании.

Москва, напомним, всегда оказывала комплексную социальную поддержку старшему поколению. В частности, с 1 января 2021 года минимальный размер пенсий с городской доплатой был увеличен до 20 222 рублей в месяц. Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, ветеранам труда проиндексированы на 3,7 процента. С этого года официально появилась и льготная категория граждан "дети войны" - это москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты для них составляет 1643 рубля. Сохранится в 2021 году традиция единовременных выплат к социально значимым мероприятиям и памятным датам: годовщине победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.

За работу на Севере предложили давать звание "Ветеран труда"

В интересах ветеранов активно развиваются современные формы социального обслуживания. К примеру, круглосуточно работает дистанционная система "Тревожная кнопка" для оказания неотложной помощи ветеранам войны. Если же дома невозможно оказать должный уход пожилому человеку, он может обратиться за помощью в пансионат для ветеранов труда. Пансионаты работают для тех, кто нуждается в постоянной заботе и поддержке.

Кстати

В настоящее время городской совет ветеранов объединяет 11 окружных, 125 районных, 1067 первичных ветеранских организаций. В состав совета входит 50 общественных организаций ветеранов Москвы. Сотрудничество продолжается с 59 ветеранскими организациями вузов и 103 организациями столичных предприятий.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука
Лавров: Отказ ЕС от безвизового режима с РФ был политически мотивирован
Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"