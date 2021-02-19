Георгий Пашков стал председателем Московского городского совета ветеранов

В Москве сегодня избрали нового председателя городского совета ветеранов. Им стал 83-летний Георгий Пашков. Он заменил прежнего руководителя - Владимира Долгих, который ушел из жизни осенью прошлого года.

Нового председателя выбрали единогласно. Кандидатуру Георгия Пашкова, трудившегося последние двадцать лет в должности первого зампредседателя совета ветеранов, поддержали и фронтовики, и представители общественных организаций, и чиновники. Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак отметил, что после кончины Владимира Долгих совет ветеранов не испытал управленческой растерянности, поскольку за долгие годы работы была выстроена четкая система. По мнению Стружака, у Долгих и Пашкова сложился прекрасный тандем. "Они четко распределяли между собой роли и понимали друг друга с полуслова", - сказал он.

В поддержку новоизбранного председателя высказался и экс-глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. "Шестнадцать лет совместной работы дают мне право говорить об этом человеке только в положительном плане. Я знаю его как принципиального, честного и грамотного человека, - признался он. - Это человек, который борется за каждого ветерана, знает каждого ветерана в лицо. Это человек, который много сделал для становления нашей ветеранской организации". Георгий Пашков, в свою очередь, поблагодарил всех за поддержку и заверил, что понимает всю тяжесть ответственности должности председателя.

- Бесспорно, мы должны продолжать то дело, которое успешно вел Владимир Долгих, - заявил Пашков. - Я отчетливо понимаю, что одному сделать ничего невозможно. Поэтому мы вместе, дружной семьей, можем возглавить коллектив ветеранов, которые нуждаются в нашем внимании.

Москва, напомним, всегда оказывала комплексную социальную поддержку старшему поколению. В частности, с 1 января 2021 года минимальный размер пенсий с городской доплатой был увеличен до 20 222 рублей в месяц. Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, ветеранам труда проиндексированы на 3,7 процента. С этого года официально появилась и льготная категория граждан "дети войны" - это москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты для них составляет 1643 рубля. Сохранится в 2021 году традиция единовременных выплат к социально значимым мероприятиям и памятным датам: годовщине победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.

В интересах ветеранов активно развиваются современные формы социального обслуживания. К примеру, круглосуточно работает дистанционная система "Тревожная кнопка" для оказания неотложной помощи ветеранам войны. Если же дома невозможно оказать должный уход пожилому человеку, он может обратиться за помощью в пансионат для ветеранов труда. Пансионаты работают для тех, кто нуждается в постоянной заботе и поддержке.

Кстати

В настоящее время городской совет ветеранов объединяет 11 окружных, 125 районных, 1067 первичных ветеранских организаций. В состав совета входит 50 общественных организаций ветеранов Москвы. Сотрудничество продолжается с 59 ветеранскими организациями вузов и 103 организациями столичных предприятий.