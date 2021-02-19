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Текст:   Александр Мелешенко 
07:00 19.02.2021

Как в Москве купить квартиру у города

Принято считать, что купить жилье в Москве можно либо у застройщика, либо у риелторов - даже владельцы квартир в готовых домах обычно продают их не сами, а с помощью агентов по недвижимости. Но есть в столице и еще один продавец квадратных метров, о котором многие даже не слышали - это сам город. Причем вариантов у него столько, что позавидуют многие риелторские агентства. Что это за жилье и как его купить?
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперты: Рост цен на жилье не превысит инфляцию

Корреспонденту "РГ" на днях попалась на глаза новость: четыре квартиры в ЦАО выставлены на торги. Из текста выходило, что жилье предлагает купить город и все оно сплошь в самых привлекательных местах. На Чистопрудном бульваре, например, студию площадью 28 "квадратов" продают в роскошном особняке 1917 года постройки. Даже подъезд в этом доме больше похож на музей - на полу фигурная плитка и ковры, лепнина на высоком потолке и стенах, деревянные двустворчатые двери… Словом, все здесь дышит историей. Про саму квартиру, правда, так не скажешь - местами обвалилась штукатурка, а доски на полу явно требуют замены. Но после ремонта жить будет можно - большая комната в три окна, небольшая прихожая, совмещенный санузел. Даже в новостройках студии обычно куда теснее.

А самое интересное - цена. Чуть менее 7,7 миллиона рублей. В соседнем доме 1955 года постройки хозяева "трешки" просят за нее 32,6 миллиона, а через пару улиц апартаменты от 30 "квадратов" предлагают от 20 миллионов. Замгендиректора Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) Александр Окунев соглашается - для такого удачного расположения цена и впрямь привлекательная. "Все четыре квартиры находятся в центре Москвы, рядом вся необходимая инфраструктура: продуктовые и аптеки. Также в пешей доступности исторические памятники, храмы и музеи", - отмечает он.

Правда, просто так прийти и купить эти квартиры нельзя. Все имущество город продает с электронных торгов, а значит побороться за покупку придется с другими покупателями - победит тот, кто предложит более высокую цену. Но даже с учетом этого можно купить жилье дешевле, чем просят в частных объявлениях. В пресс-службе ЦУГИ "РГ" рассказали, что квартиру на Покровке площадью 28,2 кв.м. в прошлом году продали за 10 миллионов при стартовой цене 6. На лот претендовали 11 покупателей.

"Всего в прошлом году мы реализовали 289 квартир и жилых помещений, это около 12 тысяч кв. м., - говорят в пресс-службе. - Среди них не только столичные квартиры, но и жилье в Московской области. Половина реализованных лотов, например, находятся в Подольске на улицах Юбилейная и 43-й Армии".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Средняя цена "однушки" в новостройках Москвы превысила 9 млн рублей

В центре добавляют, что наиболее популярные квартиры - "однушки" площадью 38-40 "квадратов". Самым желанным лотом в прошлом году стала маленькая квартира в Тверском районе, ее цена во время торгов выросла почти вдвое - с 3,1 до 6 миллионов.

Продажей городских квартир в столице занимается не только ЦУГИ, таких организаций несколько. К примеру, "Моссоцгарантия" заключает с желающими пенсионерами договоры пожизненного содержания с иждивением. Пожилые люди после этого продолжают жить в своей квартире, но получают ощутимую прибавку к пенсии, а после смерти жилье переходит городу и продается с торгов. На 3 марта запланирован аукцион по продаже 10 квартир - пяти "однушек" и пяти "двушек".

Предпочитаете новостройки? Их продает принадлежащая городу компания "Мосреалстрой" - она предлагает квартиры в домах, которые город строит в рамках Адресной инвестиционной программы. Все подробности можно найти на сайтах организаций.

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