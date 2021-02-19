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19.02.2021 21:54
Рубрика: Общество

Какую поддержку получают москвичи

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Адресная социальная помощь существует в столице почти 12 лет. На нее могут рассчитывать все, кому не хватает денег на минимальный набор продуктов, детские товары или бытовую технику. Каждый получает именно то, что требуется конкретно ему: денежную, продовольственную или вещевую помощь.

Помощь продуктами могут получить пенсионеры и инвалиды, семьи с детьми, а также жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в соцподдержке. К примеру, человек потерял работу и не в силах прокормить семью. Он может обратиться с заявлением в территориальный центр соцобслуживания по месту жительства. Там ему помогут получить электронный сертификат на приобретение продуктов. Раньше вместо такого сертификата нуждающимся выдавали продуктовые наборы. Макароны, тушенку, сгущенку, чай... Всем одно и то же.

Каждый москвич получает именно то, что требуется конкретно ему: деньги или продовольствие

Но выяснялось, что у кого-то аллергия на гречку, а у кого-то из-за болезни вообще строгая диета.... Тогда и было принято решение, что москвичи должны иметь возможность покупать то, что им нужно.

Так появились ежемесячные сертификаты, которые учитывают реальные доходы человека, а деньги начисляются на электронную социальную карту москвича в виде баллов, количество которых соответствует рублям. Один электронный сертификат - 2000 рублей. Но в течение года их можно получить не раз, в зависимости от того, улучшилась у человека ситуация или нет. По этим сертификатам москвичи могут получить любые продукты в магазинах Москвы, кроме спиртного и сигарет.

Точно так же в столице можно получить и помощь на приобретение одежды, обуви, бытовой техники для дома, на школьные принадлежности детям.

По данным департамента соцзащиты, за прошлый год выдано 544,3 тыс. электронных социальных сертификатов, из них на продовольственную помощь - 403,4 тыс. Почти 12 тыс. москвичей старшего поколения получили вещевую помощь, а материальную - 156,8 тыс. горожан.

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Среди оснований для выделения матпомощи - смерть близких родственников, оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям и приобретение дорогостоящих лекарств (если не было льготного рецепта), хищение имущества, устранение последствий пожара в единственном жилье, газификация жилья. Можно также запросить материальную помощь на приобретение и поверку приборов учета горячей и холодной воды, электро- и газовых счетчиков.

Документы на материальную помощь принимают в любом центре госуслуг "Мои документы", независимо от места регистрации заявителя.

Уточнение

В "Российской газете" от 17 февраля N 33 (8384) в статье под названием "В порядке без очереди" не точно изложен комментарий минтруда, в котором говорится:

"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок".

Публикуем уточненный комментарий ведомства:

"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок заочно при наличии нового направления, а при отсутствии - на 6 месяцев автоматически".

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