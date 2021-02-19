Костромичей предупредили 36-градусных морозах

Жителей Костромской области предупредили об аномальных морозах в ночь с 19 на 20 февраля. Как сообщили в администрации региона со ссылкой на Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха опустится до 36 градусов ниже нуля.

Морозы продержатся в области до 21 февраля. В связи с этим костромичам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Так, жителям региона напомнили о повышенной вероятности ДТП в это время, а также пожаров, и посоветовали проверить исправность обогревателей и печей.