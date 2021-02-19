Лазертаг, мини-биатлон, концерт: Чем порадуют парки Москвы 23 февраля

Парки Москвы приглашают всех отметить День защитника Отечества активным отдыхом. В Департаменте культуры разработали специальные программы. Взрослые и дети с 21 по 23 февраля смогут сыграть в лазертаг, мини-биатлон в офлайн-режиме, а также, не выходя из дома, принять участие в онлайн-викторинах и мастер-классах.

Пресс-служба Мосгорпарка уведомляет о том, что в целях обеспечения безопасности посетителей предусмотрены ограничения по количеству участников офлайн-мероприятий: на них нужно зарегистрироваться заранее на mos.ru.

Соревнования по мини-биатлону пройдут в парке "Сокольники" с 21 по 23 февраля в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00. Винтовки выдают перед игрой, а лыжи можно будет получить в пункте проката, оставив в залог любой документ с фотографией, кроме паспорта.

В Воронцовском, Таганском и парке "Красная Пресня" взрослые и дети от шести лет смогут сыграть в лазертаг. Перед игрой будет проводиться инструктаж и выдаваться снаряжение. Участники команд смогут побороться за победу, стреляя друг в друга безопасными лазерными лучами.

В выставочном центре парка "Фили" 23 февраля с 14:00 до 17:00 пройдет праздничный концерт. Для того, чтобы послушать военные песни, посмотреть танцевальные выступления и поучаствовать в конкурсах, также необходимо предварительно зарегистрироваться.

Но даже оставаясь дома, можно насладиться праздничной атмосферой. Подписчики сообществ усадьбы Воронцово, Бабушкинского, Таганского и парков "Ходынское поле" и "Северное Тушино" в социальных сетях с 21 по 23 февраля смогут получить призы за победу в армейских викторинах, принять участие в уроках рисования и мастер-классах по созданию праздничной открытки.