Пожарные проверят сообщения о задымлении в Большом театре в Москве

В оперативные службы города поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

"В 11.43 поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место, - рассказали в пресс-службе. - Внутри театра находились около 800 человек, при срабатывании системы пожаротушения, они самостоятельно вышли из здания. Как оказалось, сработал датчик в районе сцены, скорее всего он среагировал на сценический дым. Ни огня, ни дыма зафиксировано не было".

Напомним, что Государственный академический Большой театр был основан в 1776 году. Здание исторической сцены - объект культурного наследия Российской федерации.