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19.02.2021 09:19
Рубрика: Экономика

Россияне назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

Текст: Ольга Игнатова
Самые высокие зарплаты, по мнению россиян, принявших участие в опросе сервиса "Работа.ру", платят в Москве. Такое мнение высказали 86% участников опроса. При этом 29% респондентов считают, что высокие зарплаты можно получать в Санкт-Петербурге, а 7% уверены, что достойные доходы можно иметь, проживая в Новосибирске и Екатеринбурге.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом, как пишет ТАСС, авторы исследования отмечают, что зарплаты, конечно же, разнятся по отраслям. Так, сотрудники ресторанов и кафе в столице не могут заработать столько же, сколько в Сочи. Там средние зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей. В Москве соискатели ожидают получать около 65 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону - в среднем 62 тысяч рублей, в Петербурге - около 46 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Новосибирск лидирует в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сфер. Там соискатели рассчитывают на зарплату в 110 тысяч рублей в месяц. В Екатеринбурге профессионалы банков ждут 104 тысячи рублей, в Москве - 101 тысяч рублей. 95 тысяч рублей ожидают получать финансисты в Санкт-Петербурге и 92 тысячи рублей - в Сочи.

В Санкт-Петербурге на высокие доходы рассчитывают в образовании - около 77 тысяч рублей, а также в сфере транспорта и логистики - 102 тысячи рублей. В Краснодаре на высокие зарплаты рассчитывают строители - в среднем 124 тысячи рублей. В Красноярске по мнению жителей, лучшие зарплаты в сфере производства и промышленности - 116 тысяч рублей.

А вот в сфере IT больше, чем в Москве, заработать сложно. Специалисты этой области ожидают, что в столице они будут получать в среднем 126 тысяч рублей. Журналисты ждут от работодателей в среднем 123 тысячи рублей в месяц. Медики в столице претендуют в среднем на 82 тысячи рублей в месяц.

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