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19.02.2021 16:58
Рубрика: Культура

С 25 февраля москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади

Текст: Анна Полтавцева
Совет Общественной палаты Москвы поддержал предложение о проведении опроса об установке памятника на Лубянской площади. Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков рассказал: "Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому".

Опрос москвичей будет проходить на платформе "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, на основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами будет создана рабочая группа, которая будет мониторить процессы этого опроса.

Напомним, памятник работы Евгения Вучетича Феликсу Дзержинскому - основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) - был установлен на Лубянке 20 декабря 1958 года.

Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП он был демонтирован. В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета скульптуру в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, поместили в парк искусств "Музеон".

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