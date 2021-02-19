С 25 февраля москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади

Совет Общественной палаты Москвы поддержал предложение о проведении опроса об установке памятника на Лубянской площади. Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков рассказал: "Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому".

Опрос москвичей будет проходить на платформе "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта. Лубянскую площадь снова хотят превратить в площадь Борьбы Кроме того, на основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами будет создана рабочая группа, которая будет мониторить процессы этого опроса. Напомним, памятник работы Евгения Вучетича Феликсу Дзержинскому - основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) - был установлен на Лубянке 20 декабря 1958 года. Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП он был демонтирован. В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета скульптуру в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, поместили в парк искусств "Музеон".