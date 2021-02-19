Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!"

Стартует новый сезон общегородского конкурса "Покажи Москву!", который организовал столичный Комитет по туризму. Он станет продолжением подготовки к празднованию Всемирного дня гида. Москвичам предлагают рассказать о любимых местах своего района и составить авторский туристический маршрут по нему.

"По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять - участники проекта "Активный гражданин", - сообщила заммэра Наталья Сергунина. Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта. Они принимаются на официальном сайте мэра и правительства mos.ru.

В состав жюри войдут представители Комитета по туризму города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев.

Итоги подведут 18 апреля. Все финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победителям по результатам онлайн-голосования вручат дополнительные призы, подготовленные проектом "Активный гражданин".

Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Популярными у жителей и гостей столицы стали маршрут "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".

Узнать подробности конкурса и ознакомиться с победителями первого сезона можно на медиаплатформе москвастобой.рф.

В 2020 году в рамках серии мероприятий "День гида" прошла специальная экскурсионная программа. Участие в ней приняли более 3,5 тысячи москвичей и гостей столицы.